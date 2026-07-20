Απαγορεύονται από αύριο τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17 – Οι 4 παρεμβάσεις που φέρνει η νέα ρύθμιση

Takeaways by to pontiki AI Το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια εισάγεται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι νέες διατάξεις απαγορεύουν τη χρήση και μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών για την προστασία των ανηλίκων.

Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των πατινιών και δημιουργείται επίσημο μητρώο στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ταυτοποίηση των κατόχων.

Οι παραβάτες που κυκλοφορούν σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων θα αντιμετωπίζουν αυστηρότερες κυρώσεις από τις υφιστάμενες.

Οι οδηγοί οφείλουν επιπλέον να τηρούν τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, όπως η υποχρεωτική χρήση κράνους και η αποχή από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

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Προς ψήφιση εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 17, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε:

«Πρώτον, θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών.

Δεύτερον, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες.

Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χλμ., εκεί οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές.

Και, τέταρτον, θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί προτεραιότητα».

Κώτσηρας: Δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών

Παράλληλα, δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.

«Πλέον έχουμε ένα πληρέστερο νομοθετικό περιβάλλον, ειδικά για τους ανήλικους συμπολίτες μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τη σωματική τους ακεραιότητα και να στείλουμε το μήνυμα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», ξεκαθάρισε.

«Η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει»

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και άλλες παρεμβάσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όμως προτεραιοποιήσαμε τώρα αυτές τις διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί κρίναμε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει άλλο», εξήγησε.

Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι το αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ πλέον προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση.

«Οι προϋποθέσεις θα είναι κοινές για όλους: Κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο όπου προβλέπεται. Από εκεί και πέρα, θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς όπου η κυκλοφορία τους απαγορεύεται, όπως δρόμοι με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα.

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