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20.07.2026 12:17

Δημογλίδου για το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Μέχρι το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νεκροτομής

20.07.2026 12:17
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Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με το πτώμα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, κοντά στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στην Κυψέλη, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα νεκροτομής.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθώς οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα ήταν μικρόσωμη, με ύψος που εκτιμάται μεταξύ 1,60 και 1,65 μέτρων, ενώ είχε κοκκινωπά μαλλιά δεμένα σε κότσο.

Φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρη μπλούζα, χωρίς να φέρει εμφανή τατουάζ ή εξωτερικά τραύματα που να οδηγούν άμεσα σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου.

Όσο για την ταυτότητά της: «Όταν υπάρχει ένα πτώμα που είναι αταυτοποίητο, οι αστυνομικοί τρέχουν σε εξαφανίσεις είτε είναι πρόσφατες ή του παρελθόντος», εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Θα μας βοηθήσει πολύ ο ιατροδικαστής, εάν καταφέρει να μας προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Προφανώς και μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από τον τρόπο που βρέθηκε και θα πρέπει να συλλέξουμε τόσο βιντεοληπτικό υλικό όσο και πολύ καλή εξερεύνηση στη βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε το πτώμα και σήμερα μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε αποτελέσματα της νεκροτομής έτσι ώστε να γνωρίζουν που να κινηθούν οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών», συμπλήρωσε η ίδια.

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