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19.07.2026 09:03

Σορός γυναίκας στην Κυψέλη: Απαντήσεις στους φακέλους των εξαφανίσεων αναζητούν οι Αρχές

19.07.2026 09:03
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Στους φακέλους των εξαφανίσεων αναζητούν οι Αρχές απαντήσεις για τα στοιχεία της γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή, το μεσημέρι του Σαββάτου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε άστεγος, ο οποίος αναζήτησε καταφύγιο στο βιομηχανικό κτίριο της οδού Ευελπίδων. Ακολουθώντας τη μυρωδιά, οδηγήθηκε σε ένα δωμάτιο όπου εντόπισε μια βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι.

Η σορός, που -σύμφωνα με τις πληροφορίες- ανήκει σε γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, ύψους περίπου 1.65, βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη. Η σορός ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και στρυμωγμένη στη βαλίτσα.

Το γεγονός ότι είχε κοκκινωπά μαλλιά, πιασμένα κότσο, απομακρύνει το σενάριο να πρόκειται για την Κινέζα αγνοούμενη από την την περιοχή της Αρτέμιδας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται εντελώς και αυτό το ενδεχόμενο.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μέχρι να δοθεί πλήρης εικόνα για τη νεκρή μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, που χειρίζονται την υπόθεση, συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ώστε να δουν ποιός ή ποιοί μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό στο συγκεκριμένο χώρο.

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