Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

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Εντείνουν την δράση τους οι εργαζόμενοι σε «Wolt» και «e-food» με απεργία την Κυριακή 19 Ιούλη, μέρα όχι τυχαία, αφού τότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ, μεγιστοποιώντας έτσι την πίεση του αγώνα τους στην εργοδοσία. Τα επιχειρησιακά σωματεία προκήρυξαν στάση από τις 7 μ.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα και η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 7.30 μ.μ. στα KFC στη Λ. Αλεξάνδρας, διεκδικώντας την υπογραφή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στις δύο εταιρείες και μέτρα υγείας και ασφάλειας.

«Για την εργοδοσία υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις και επέκταση, όχι όμως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», σημειώνεται στο απεργιακό κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων «Wolt» Αττικής. Ειδικά για τις συνθήκες δουλειάς, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν τα ΜΑΠ, ενώ στα ετοιμόρροπα γραφεία και μάρκετ, η εργοδοσία παίρνει μέτρα με προειδοποιητικές αφίσες ατομικής ευθύνης.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση καλεί η «Ταξική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στο Σωματείο Εργαζομένων «e-food», επισημαίνοντας ότι καμία κατάκτηση δεν αποσπάται μέσω θεσμικών διαδικασιών και πίσω από κλειστές πόρτες: «Η δύναμη των εργαζομένων (…) βρίσκεται στην οργάνωση, στη συλλογική δράση, στη συμμετοχή στο Σωματείο και στις κινητοποιήσεις».

Σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή από τις 7 μ.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα, καλεί το Σωματείο εργαζομένων στην e-food Θεσσαλονίκης.

«Ήταν εργοδοτικό έγκλημα»

Στην Αγία Παρασκευή, σημείο όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης άφησε την τελευταία του πνοή στο μεροκάματο 20χρονος ντελιβεράς της «Wolt», βρέθηκαν την ίδια μέρα, το βράδυ, οι συνάδελφοί του μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση.

Με πανό αλλά και εξορμήσεις στους διανομείς των καταστημάτων της περιοχής έστειλαν σαφές μήνυμα πως «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος», απαιτώντας εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Γι’ αυτό και κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιούλη, από τις 7 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα, με συγκέντρωση στις 7.30 μ.μ. στα KFC Αμπελοκήπων (Λ. Αλεξάνδρας και Κηφισίας).

Υπενθυμίζεται ότι η στάση εργασίας έχει αποφασιστεί από τα Σωματεία τόσο της «Wolt» όσο και της «e-food», όχι τυχαία τις ώρες που θα είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Μουντιάλ, άλλη μια φορά δηλαδή που η εντατικοποίηση και το τρέξιμο από πιάτσα σε πιάτσα και από γειτονιά σε γειτονιά θα χτυπάνε «κόκκινο».

Σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του 20χρονου διανομέα, η «Ταξική Ενότητα» στο Σωματείο Εργαζόμενων «e-food» τονίζει ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα.

«Την ίδια στιγμή, κυβέρνηση και εργοδοσία μιλούν για “σύγχρονη οικονομία”, “ευελιξία” και “καινοτομία”. Οι πλατφόρμες διαφημίζουν συνεργασίες για “υπεύθυνες μετακινήσεις” και προγράμματα “οδικής ασφάλειας”, επιχειρώντας να μεταθέσουν την ευθύνη των εργατικών “ατυχημάτων” στους ίδιους τους εργαζόμενους και να αποκρύψουν τον πραγματικό ένοχο: Την πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τη ζωή μας για την αύξηση της κερδοφορίας», επισημαίνει στην ανακοίνωση. Και καλεί σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή και στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από τα KFC Αμπελοκήπων.

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