Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έως την 1η Σεπτεμβρίου – Ποιες ώρες μειώνονται οι λωρίδες λόγω έργων (Video)

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Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον Κηφισό, στην περιοχή της Λυκόβρυσης, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες.

Οι παρεμβάσεις θα διαρκέσουν έως την 1η Σεπτεμβρίου, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν την οδική σήμανση.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση

Στο πλαίσιο των εργασιών, οι λωρίδες κυκλοφορίας θα μειώνονται από τρεις σε μία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επόμενης ημέρας.

Η στένωση του οδοστρώματος θα γίνεται με μετατόπιση της κυκλοφορίας προς τα δεξιά, καταλαμβάνοντας και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν και τον Δεκαπενταύγουστο

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ θα εφαρμοστούν και στο διάστημα 14 έως 17 Αυγούστου, παρότι τις συγκεκριμένες ημέρες δεν θα εκτελούνται εργασίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ήδη από την πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων καταγράφηκαν μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Σύσταση προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να ακολουθούν πιστά την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, προκειμένου να περιοριστούν η ταλαιπωρία και ο κίνδυνος ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών.

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