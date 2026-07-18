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18.07.2026 07:47

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από αύριο στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη»

18.07.2026 07:47
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Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να περνούν στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη» από αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου 2026.

Για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, θα εφαρμόζονται κατά τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα συγκεκριμένοι σταθμοί της Γραμμής 3 να ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους νωρίτερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 19/07/2026 και για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί:

Ευαγγελισμός
Μέγαρο Μουσικής
Αμπελόκηποι
Πανόρμου
Κατεχάκη

θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα:

«Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα»
«Εθνική Άμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο»
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών
Οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Δ. Πλακεντίας θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Από Δημοτικό Θέατρο στις 21:05
Από Σύνταγμα στις 21:30
Από Ευαγγελισμό στις 21:32
Από Μέγαρο Μουσικής στις 21:33
Από Αμπελόκηπους στις 21:35
Από Πανόρμου στις 21:37
Από Κατεχάκη στις 21:39
Οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Από Δ. Πλακεντίας στις 21:30
Από Εθνική Άμυνα στις 21:38
Από Κατεχάκη στις 21:40
Από Πανόρμου στις 21:42
Από Αμπελόκηπους στις 21:44
Από Μέγαρο Μουσικής στις 21:46
Από Ευαγγελισμό στις 21:47
Αλλαγές στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο
Οι τελευταίοι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν:

Από Σύνταγμα στις 21:30
Από Δημοτικό Θέατρο στις 21:05
Ο τελευταίος συρμός από το Αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας θα αναχωρήσει στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών, στις 21:40, οι συρμοί με προορισμό το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα, ενώ οι συρμοί που έρχονται από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον ίδιο σταθμό.

Οι αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις:

22:17
22:54
23:30

Οι αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα θα πραγματοποιούνται στις:

21:46
22:22
22:58
23:34

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα».

Η γραμμή θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, και θα συνδέει τους σταθμούς Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα, εξυπηρετώντας όλους τους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί.

Η διαδρομή της Χ22 προς Εθνική Άμυνα θα περιλαμβάνει τις στάσεις:

Στ. Σύνταγμα
Στ. Ευαγγελισμός
Στ. Μέγαρο Μουσικής
Στ. Αμπελόκηποι
Στ. Πανόρμου
Στ. Κατεχάκη
Στ. Εθνική Άμυνα

Η αντίστροφη διαδρομή προς Σύνταγμα θα περιλαμβάνει τις αντίστοιχες στάσεις στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις της Χ22 από το Σύνταγμα (στις 00:12 και 00:25) θα τερματίζουν στον σταθμό Δ. Πλακεντίας, καθώς δεν θα υπάρχει ανταπόκριση με συρμό στην Εθνική Άμυνα.

Αντίστοιχα, οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις από την Εθνική Άμυνα (στις 00:09 και 00:20) θα φτάνουν στο Σύνταγμα, χωρίς ανταπόκριση με συρμούς του Μετρό.

Η ΣΤΑΣΥ, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι κατανοεί την αναστάτωση που προκαλούν οι προσωρινές ρυθμίσεις στο επιβατικό κοινό, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι εργασίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των καθημερινών μετακινήσεων.

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