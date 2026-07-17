Μετ’ εμποδίων η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού: Πάνω από 90.000 επιβάτες στα πλοία το τριήμερο, στο «κόκκινο» και οι εθνικές οδοί

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Η πρώτη μαζική αναχώρηση του Ιουλίου έχει ξεκινήσει, με τους αδειούχους να αφήνουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, αναζητώντας ανάσα δροσιάς σε νησιά και δημοφιλείς προορισμούς διακοπών.

Η έξοδος του τριημέρου έχει προκαλέσει αυξημένη κινητικότητα τόσο στα λιμάνια της Αττικής, όσο και στο οδικό δίκτυο, καθώς αρκετοί εκδρομείς πραγματοποιούν την πρώτη τους καλοκαιρινή εξόρμηση, ενώ άλλοι ξεκινούν τις πολυήμερες διακοπές τους.

Στο λιμάνι του Πειραιά η επιβατική κίνηση παραμένει ιδιαίτερα έντονη. Την Παρασκευή, 17/7, περίπου 19.000 επιβάτες αναχώρησαν με πλοία προς Κρήτη και Κυκλάδες, ενώ τα βραδινά δρομολόγια με προορισμούς την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλήνη μετέφεραν τους τελευταίους περίπου 4.000 ταξιδιώτες.

Πυκνά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Το λιμάνι του Πειραιά κατέγραψε για την Παρασκευή 17 Ιουλίου συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων και σκαφών.

Αναλυτικά:

23 πλοία αναχωρούν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

25 πλοία και 32 ταχύπλοα καλύπτουν τις ανάγκες των ταξιδιωτών προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Παράλληλα, από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 15 αναχωρήσεις, ενώ από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 14 αναχωρήσεις πλοίων.

Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν οι κοντινοί νησιωτικοί προορισμοί, καθώς οικογένειες και παρέες επιλέγουν σύντομες αποδράσεις για το σαββατοκύριακο ή το τριήμερο.

Συνολικά, από την Παρασκευή έως και την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί περίπου 180 δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, με συμβατικά πλοία αλλά και ταχύπλοα.

Οι λιμενικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ώστε να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο επιβατών που χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Αττικής για την έναρξη των θερινών τους διακοπών.

Πάνω από 90.000 ταξιδιώτες στα πλοία το τριήμερο

Η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου κορυφώνεται αυτές τις ημέρες, καθώς από την Παρασκευή 17 Ιουλίου έως και την Κυριακή αναμένεται ο μεγαλύτερος αριθμός δρομολογίων της θερινής περιόδου.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 90.000 επιβάτες που θα ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο, με την αυξημένη κίνηση να αφορά όχι μόνο τις πολυήμερες διακοπές, αλλά και τις σύντομες καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς

Μεγάλη έξοδος καταγράφεται και στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν εκτός Αθήνας, καθώς χιλιάδες οδηγοί εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο.

Από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έως και το απόγευμα, περίπου 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, όταν ολοκληρώθηκε το εργασιακό ωράριο και πολλοί αδειούχοι ξεκίνησαν τη διαδρομή τους. Μέσα σε διάστημα 3,5 έως 4 ωρών πέρασαν από τα διόδια περίπου 25.000 οχήματα.

Στην Αθηνών – Κορίνθου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις. Η διαδρομή από το Χαϊδάρι έως τα διόδια της Ελευσίνας διαρκεί περίπου 52 λεπτά, ενώ για τη μετάβαση από το Χαϊδάρι έως την Κινέτα απαιτούνται περίπου 1 ώρα και 51 λεπτά.

Αρκετοί οδηγοί κινούνται προς κοντινούς προορισμούς, όπως η Κινέτα, οι Άγιοι Θεόδωροι και το Λουτράκι, περιοχές όπου πολλοί κάτοικοι της Αθήνας διαθέτουν εξοχικές κατοικίες.

Αυξημένη, αν και σε μικρότερο βαθμό, είναι η κίνηση και στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας. Από τα διόδια των Αφιδνών έχουν περάσει περίπου 44.000 οχήματα, με αρκετούς ταξιδιώτες να κατευθύνονται προς τον Ωρωπό, το Δήλεσι και άλλες περιοχές της βόρειας Αττικής.

Το πρώτο μεγάλο κύμα της θερινής εξόδου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους εκδρομείς να αναζητούν λίγες ημέρες ξεκούρασης μακριά από την πόλη, την ώρα που η θερμοκρασία χτυπά «κόκκινο».

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