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17.07.2026 23:00

Η Hyundai παρουσίασε το ηλεκτρικό Inster Lounge (photos)

17.07.2026 23:00
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Η Hyundai παρουσίασε το Inster Lounge, την κορυφαία έκδοση της αμιγώς ηλεκτρικής πρότασής της μάρκας στην Α κατηγορία, αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία των Inster και Inster Cross. Σχεδιασμένο για να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες στη μικρότερη κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων, το μοντέλο προσφέρει νέο επίπεδο άνεσης, ποιότητας υλικών και ευελιξίας εσωτερικού χώρου στη συμπαγή ηλεκτρική κινητικότητα.

Σε αντίθεση με το Inster Cross, που εστιάζει σε έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα, το Inster Lounge βασίζεται σε μια πιο κομψή και εσωστρεφή φιλοσοφία, δημιουργώντας ένα ήρεμο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον για την καθημερινότητα. Από την άλλη ενώ το Inster ξεχωρίζει για τον καθαρό, λειτουργικό και αστικό χαρακτήρα του, το Inster Lounge προσφέρει μια πιο εκφραστική και εκλεπτυσμένη προσέγγιση του συμπαγούς ηλεκτρικού οχήματος.

Το μοντέλο διατίθεται με μπαταρία 49 kWh και ηλεκτροκινητήρα 115 ίππων. Προσφέρει αυτονομία 493 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο και έως περίπου 360 χιλιόμετρα σε συνδυαστικό κύκλο με μία μόνο φόρτιση. Το μοντέλο διαθέτει επίσης ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά υπό βέλτιστες συνθήκες, καθιστώντας το ιδανικό για αστικές μετακινήσεις και καθημερινή χρήση. Η παραγωγή του ξεκίνησε τον προηγούμενο Ιούνιο και η εμπορική του διάθεση έχει ήδη ξεκινήσει στην ελληνική αγορά.

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