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18.07.2026 00:13

Απόπειρα δολοφονίας Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό: Στη δημοσιότητα το βίντεο της επίθεσης

18.07.2026 00:13
monaco

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Ένα βίντεο που καταγράφει την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ και της οικογένειάς του στο Μονακό δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το οπτικό υλικό δημοσιοποίησε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, γνωστοποιώντας ότι οι αρμόδιες Αρχές κατάφεραν να αποκαταστήσουν ένα από τα πλέον κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την απόπειρα σε βάρος της οικογένειας του Ουκρανού επιχειρηματία.

Πρόκειται για καταγραφή από κάμερα ασφαλείας, η οποία είχε τοποθετηθεί εκ των προτέρων κοντά στο σημείο της επίθεσης από τους φερόμενους ως δράστες, ώστε να διαπιστώσουν ότι η εντολή που είχαν λάβει εκτελέστηκε.

Όπως μεταδίδει το UNN, οι ύποπτοι επιχείρησαν να καταστρέψουν το συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο, όμως οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν.

Ο Κραβτσένκο επισήμανε ακόμη ότι οι ανακριτικές και διαδικαστικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους πράκτορες της SBU, την Εθνική Αστυνομία, τους ανακριτές και τους εισαγγελείς για τον συντονισμό και τη συνεργασία τους.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος, τον καθορισμό του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν θα μείνει εκτός της έρευνας», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.

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