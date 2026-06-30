Έκρηξη στο Μονακό: Γνώριμος της Interpol ο σοβαρά τραυματίας Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ (videos)

O Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ καθώς και ακόμη δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά το βράδυ της Δευτέρας (29/6) στο Μονακό, μετά την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Η έκρηξη καταγράφτηκε περί τις 21:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 22:00 ώρα Ελλάδας) σε ακίνητο στο πριγκιπάτο, που θεωρείται γενικά ιδιαίτερα ασφαλές, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του περί «σοκ για όλη την κοινότητα των μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα» και «θα παραμείνει περισσότερο παρά ποτέ, όποιες κι αν είναι οι απειλές».

Οι αρχές στο Μονακό αναφέρθηκαν σε δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, ζευγάρι πενήντα ως εξήντα ετών, και έφηβο 13 ετών σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να διευκρινίσουν τις ταυτότητές τους.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά, που επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το BFMTV, τα δύο πρώτα θύματα είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ, Ουκρανός ολιγάρχης ο οποίος θεωρείται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία και η σύντροφός του.

Κάτοικος του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή συνέχιζε παρά τον πόλεμο δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές στο Μονακό, όπου ο γενικός εισαγγελέας Στεφάν Τριμπό αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σύμφωνα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης Κριστόφ Μιρμάντ.

Ο Τριμπό είπε στο AFP ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν μέσα σε σάκα ή δέμα που άφησε κάποιος στον χώρο της εισόδου του ακινήτου προτού τραπεί σε φυγή.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εξ όσων γνωρίζω, που διαπράττεται τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο», είπε ο Μιρμάντ.

Είναι «σημαντικό να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες ασφαλείας» για να εξεταστεί το «περιβάλλον των θυμάτων» και να εξακριβωθεί αν και άλλοι μπορεί να είναι στόχος τέτοιων «απειλών» καθώς και για να «διασφαλίσουμε πως δεν θα επαναληφθούν» τέτοια γεγονότα στο μικρό κράτος, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά χθες βράδυ.

Κάπου πενήντα πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δέκα και πλέον που μετέβησαν στο Μονακό από τη Γαλλία, κινητοποιήθηκαν για να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα, ενώ κάπου 84 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έφθασαν επιτόπου.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε μεγάλη ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας, που απέκλεισαν την περιοχή όπου έγινε η έκρηξη, και είδε ελικόπτερο να πετά στη συνοικία.

Κατά τον γάλλο υπουργό Εσωτερικών Λορέν Νουνιέζ, βρίσκεται σε εξέλιξη «συνεργασία» των αστυνομιών των δυο χωρών για «τον εντοπισμό του φυγά δράστη».

Ο Μιρμάντ είπε ότι αυτόπτες μάρτυρες τον περιέγραψαν, ενώ καταγράφτηκε από κάμερες ασφαλείας στο Μονακό και στην Μποσολέιγ, γειτονική γαλλική κοινότητα όπου πήγε πεζή.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στη Νίκαια, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από το Μονακό, ο έφηβος σε νοσοκομείο παίδων.

Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε άλλους τέσσερις ανθρώπους, ένας από τους οποίους είχε υποστεί σοκ και οι άλλοι τρεις εκδορές λόγω θραυσμάτων τζαμιών, διευκρίνισε ο Μιρμάντ.

Στο ακίνητο βρίσκονται έξι διαμερίσματα, όμως τα τρία θύματα ήταν τα μόνα παρόντα πρόσωπα, σημείωσε.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί (LR) έκανε λόγο μέσω X για «επίθεση», για «τραγωδία που έπληξε το Μονακό».

Ποιος είναι ο Βαντίμ Ερμολάγιεφ

Ο Βαντίμ Ερμολάγιεφ περιγράφεται σε δημόσιες πηγές ως επιχειρηματίας με έδρα την Κύπρο, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο και για κυπριακή υπηκοότητα. Είναι γνωστός στην Ουκρανία για τον ρόλο που διαδραματίζει σε κατασκευαστικά πρότζεκτ στην πόλη Ντνίπρο.

Συνδέεται με τον Όμιλο Alef, έναν εμπορικό και βιομηχανικό όμιλο που ιδρύθηκε το 1997, με συμφέροντα που εκτείνονται στους τομείς των ακινήτων, της μεταποίησης, της αγροτικής βιομηχανίας, της παραγωγής και του εμπορίου αλκοόλ. Η Alef Estate, που ιδρύθηκε το 2001, επικεντρώνεται στις εμπορικές κατασκευές. Το 2023, επιβλήθηκαν κυρώσεις εναντίον του με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας για περίοδο 10 ετών.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι κυρώσεις σχετίζονται, ειδικότερα, με ισχυρισμούς ότι ορισμένες από τις επιχειρήσεις του συνέχισαν να λειτουργούν στην προσαρτημένη Κριμαία μετά το 2014. Ο ίδιος ο Γερμολάγιεφ αρνήθηκε δημόσια τους ισχυρισμούς. Πριν από τις κυρώσεις, εμφανιζόταν τακτικά μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα Forbes, Focus και άλλα έντυπα. Γενικότερα, η επιχείρησή του πατέρα του έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλων στην Ουκρανία.

Οι δημόσιες εκτιμήσεις για την περιουσία του ποικίλλουν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, με τα στοιχεία να κυμαίνονται από περίπου 173 εκατομμύρια δολάρια έως περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Interpol συνέλαβε τον μεγαλύτερο γιο του Βαντίμ Ερμολάγιεφ στην Κύπρο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος από εσθονική φυλακή με εγγύηση τον Απρίλιο του 2026.

Η δολοφονική έκρηξη στο Μονακό, είναι η δεύτερη τρομοκρατική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία του πριγκιπάτου. Η πρώτη σημειώθηκε στις 30 Μαΐου 2004, στο Stade Louis II, όταν η έκρηξη κατέστρεψε μέρος των κερκίδων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τόσο οι υπηρεσίες ασφαλείας του Μονακό όσο και δυνάμεις των γαλλικών αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές του Μονακό έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στο ήδη ισχυρά οχυρωμένο πριγκιπάτο.

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