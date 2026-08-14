Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Ηρακλείου-Μοιρών – Επιχείρηση απεγκλωβισμού ζευγαριού ηλικιωμένων (Photos/Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 14/8, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μοιρών στην Κρήτη, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών για τον απεγκλωβισμό ενός ζευγαριού ηλικιωμένων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το όχημα στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι κινείτο στο ρεύμα προς Μοίρες, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε εκτός δρόμου.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους δύο ανθρώπους και να τους προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τόσο ο οδηγός, όσο και η γυναίκα τραυματίστηκαν, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται καλή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Διαβάστε επίσης:

Αναστάτωση σε ταβέρνα της Εύβοιας: Φίδι «έκοβε βόλτες» κάτω από τα τραπέζια ανάμεσα στους πελάτες (Video)

Έβρος: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά (Video)

Ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στο αιολικό πάρκο, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας (Video)











