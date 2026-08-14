Έβρος: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά (Video)

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 14/8, στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου, στον Έβρο, με συνέπεια να τραυματιστούν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ανήλικα παιδιά.
Το ατύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 19:20, στο τμήμα του δρόμου ανάμεσα στη Λυκόφη και τη Λύρα, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο ένα όχημα επέβαινε μόνο η Ελληνίδα οδηγός, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν μια πενταμελής οικογένεια, αποτελούμενη από γονείς και παιδιά. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έφερε γερμανικές πινακίδες, ενώ και ο οδηγός του ήταν Έλληνας, σύμφωνα με το radioevros.gr.
Η σύγκρουση ήταν μετωπική ή πλαγιομετωπική, με συνέπεια να τραυματιστούν και οι έξι επιβαίνοντες και να χρειαστεί η διακομιδή τους στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Ανάμεσα στους τραυματίες, σοβαρότερη φέρεται να είναι η κατάσταση των δύο οδηγών και του ενός ανήλικου παιδιού. Οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες φέρεται να έχουν υποστεί ελαφρύτερα τραύματα.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.
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