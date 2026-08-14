Απίστευτο περιστατικό στον ΕΟΠΥΥ Καλαμαριάς: Κλείδωσαν στο κτίριο νεαρή γυναίκα που είχε πάει να παραλάβει φάρμακα και… έφυγαν για Δεκαπενταύγουστο (Video)

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Μια απρόσμενη περιπέτεια περίμενε μια 26χρονη το μεσημέρι της Παρασκευής, 14/8, στον ΕΟΠΥΥ Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς βρέθηκε μόνη και εγκλωβισμένη μέσα στο κτίριο, όπου είχε μεταβεί για να παραλάβει επειγόντως φάρμακα για φίλη της με αυτοάνοσο νόσημα.

Η νεαρή γυναίκα έφτασε στην υπηρεσία περίπου στις 13:20, έχοντας ενημερωθεί από το ωράριο που εμφανιζόταν στο διαδίκτυο ότι ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί έως τις 14:30. Όταν δεν βρήκε κάποιον υπάλληλο στο ισόγειο, ανέβηκε στους επάνω ορόφους προκειμένου να αναζητήσει κάποιον που θα μπορούσε να την εξυπηρετήσει.

Όπως μετέδωσε το Mega, στον δεύτερο όροφο διαπίστωσε ότι η είσοδος ήταν κλειδωμένη, ενώ στον τρίτο δεν υπήρχε κανείς. Όταν επέστρεψε στην κεντρική είσοδο, αντιλήφθηκε με έκπληξη ότι την είχαν κλειδώσει μέσα στο κτίριο.

Η 26χρονη ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Πυροσβεστική και Αστυνομία έφτασαν στο σημείο, όμως δεν μπορούσαν να παραβιάσουν τις κλειδαριές, καθώς το κτίριο στεγάζει δημόσια υπηρεσία.

Χρειάστηκε να περάσει περίπου μιάμιση ώρα μέχρι να δοθεί λύση στην περιπέτειά της. Τελικά, στο σημείο έφτασε η διευθύντρια του ΕΦΚΑ, η οποία ανέλαβε να την απεγκλωβίσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την ταλαιπωρία και την αναμονή, η 26χρονη δεν κατάφερε να παραλάβει τα απαραίτητα ενέσιμα φάρμακα για τη φίλη της.

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