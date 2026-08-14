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14.08.2026 20:42

Χαλκιδική: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού απορριμματοφόρου – «Κατέβηκαν από τα αμάξια και με χτυπούσαν στο κεφάλι» (Video)

14.08.2026 20:42
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Άγρια επίθεση από δύο άτομα δέχθηκε οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, μετά από παρατήρηση που τους έκανε επειδή κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στον ALPHA, όλα συνέβησαν σε έναν δρόμο όπου είχε δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αντιλήφθηκε αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να προσπερνά διαδοχικά άλλα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα. Τότε, όπως είπε, προσπάθησε να του υποδείξει να επιστρέψει πίσω από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, καθώς από την αντίθετη κατεύθυνση ερχόταν άλλο όχημα.

«Έχει ένα κομμάτι δρόμου γύρω στα 500 μέτρα και εκεί ήταν μποτιλιαρισμένος. Όπως ήμασταν σταματημένοι αντιλήφθηκα ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να αρχίζει να περνάει πολλαπλά αμάξια με μεγάλη ταχύτητα. Έβγαλα το χέρι και το σώμα μου έξω από το παράθυρο και του έκανα νόημα να μπει από πίσω επειδή ερχόταν το αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά», περιέγραψε ο οδηγός.

Η κατάσταση, ωστόσο, στη συνέχεια κλιμακώθηκε, καθώς, σύμφωνα με την περιγραφή του, τρία οχήματα, μεταξύ αυτών και εκείνο στον οδηγό του οποίου είχε κάνει νόημα, έκλεισαν και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Οι επιβαίνοντες κατέβηκαν από τα αυτοκίνητα και ακολούθησε επίθεση στον εργαζόμενο, με χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα.

Συνεχόμενα χτυπήματα στο κεφάλι και τα πλευρά

«Κατέβηκαν και οι τρεις Σέρβοι από τα αμάξια. Φώναζε εκνευρισμένος αυτός, δεν κατάλαβα τι έλεγε. Κάποια στιγμή, ξαφνικά, ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει να με χτυπάει στο κεφάλι», ανέφερε ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

«Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος. Ο άλλος από πίσω, ο δεύτερος, ήταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού και χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά», πρόσθεσε.

Μετά την επίθεση, οι τρεις οδηγοί επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και έφυγαν από το σημείο. Ο εργαζόμενος ανέφερε ότι από τον ξυλοδαρμό υπέστη τραύμα στο φρύδι, ενώ έχει μώλωπες στο κεφάλι, τη μύτη, τα πλευρά και τα χέρια.

Η ΕΛΑΣ διερευνά την υπόθεση, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

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