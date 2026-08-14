Όπου φύγει-φύγει οι αδειούχοι για τον Δεκαπενταύγουστο: Μαζική έξοδος από τα αστικά κέντρα – Γεμάτα πλοία και ΚΤΕΛ, ουρές στις εθνικές οδούς

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Κορυφώθηκε την Παρασκευή η έξοδος των αδειούχων ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα να αδειάζουν και την κίνηση να αυξάνεται σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς ΚΤΕΛ.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου περισσότεροι από 32.000 επιβάτες αναχώρησαν σήμερα, ενώ αν συνυπολογιστούν και τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, ο αριθμός των ταξιδιωτών πλησιάζει τις 40.000.

Τα πλοία προς τους δημοφιλείς προορισμούς αναχώρησαν με πολύ υψηλές πληρότητες, ενώ συνολικά από τον Πειραιά προγραμματίστηκαν 24 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και ανατολικό Αιγαίο.

Η εικόνα ήταν διαφορετική στη Ραφήνα και το Λαύριο, όπου οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Οι άνεμοι έφτασαν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου έως τις 16:00.

Από το Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια μέχρι την άρση του απαγορευτικού, ενώ στη Ραφήνα από τα 24 προγραμματισμένα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν μόλις 8. Μετά τις 16:00, όταν το μέτρο ήρθη, η ακτοπλοϊκή σύνδεση αποκαταστάθηκε και ξεκίνησαν εκ νέου τα δρομολόγια, με τροποποιήσεις και έκτακτες αναχωρήσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Στον Πειραιά, παρά δύο ακυρώσεις, η εικόνα ήταν ομαλή και τα υπόλοιπα πλοία εκτέλεσαν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Σχεδόν 40.000 οχήματα από τα διόδια της Ελευσίνας

Αυξημένη ήταν η κίνηση και στο οδικό δίκτυο, με σημαντική επιβάρυνση να καταγράφεται στα διόδια της Ελευσίνας.

Από τις 06:00 έως τις 17:00 πέρασαν από το σημείο σχεδόν 40.000 οχήματα, ενώ οι οδηγοί χρειάστηκε να περιμένουν κατά μέσο όρο 8 έως 10 λεπτά.

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, εφαρμόζοντας ειδικό σχεδιασμό για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων και την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία υπάρχει κυρίως σε σημεία όπου έχει καταγραφεί συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων, ενώ η ανάπτυξη των δυνάμεων προσαρμόζεται ανάλογα με την εικόνα που παρουσιάζει κάθε περιοχή.

Πληρότητα 100% στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση και για τα υπεραστικά λεωφορεία. Στα ΚΤΕΛ Κηφισού τα σημερινά δρομολόγια είναι πλήρη, ενώ έως το τέλος της ημέρας αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 220 λεωφορεία.

Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται αντίστοιχα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η Τροχαία έχει λάβει μέτρα τόσο για τη σημερινή έξοδο όσο και για την επιστροφή των ταξιδιωτών τις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και ο περιορισμός της ταλαιπωρίας των οδηγών, με συνεχή εποπτεία και συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πότε απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Παράλληλα με τα μέτρα αστυνόμευσης, εφαρμόζονται και περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου.

Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση ισχύει την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 16:00 έως τις 22:00 και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου, η απαγόρευση θα εφαρμοστεί την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 16:00 έως τις 23:00.

Από την Κυριακή αρχίζει η επιστροφή

Η εικόνα στα λιμάνια αναμένεται να είναι πιο ήπια ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς η μεγάλη έξοδος ολοκληρώνεται.

Από την Κυριακή, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή αύξηση της κίνησης προς τα αστικά κέντρα, με το κύμα επιστροφής να εντείνεται κυρίως από τη Δευτέρα.

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