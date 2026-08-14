«Miami Vice ’85»: Ο Alden Ehrenreich στο πλευρό των Michael B. Jordan και Austin Butler για το remake του Joseph Kosinski

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Ο Όλντεν Έρενραϊχ (Alden Ehrenreich), ο οποίος απέσπασε βραβείο Tony τον Ιούνιο, εντάσσεται στο cast της νέας ταινίας του Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski), «Miami Vice ’85», στο πλευρό των Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) και Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler).

Πριν από οκτώ χρόνια ο Έρενραϊχ, ένας από τους πιο υποσχόμενους ηθοποιούς της γενιάς του, βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής λόγω της εμπορικής αποτυχίας του «Solo: A Star Wars Story», γεγονός που τον οδήγησε σε μια πενταετή αποχή από τον κινηματογράφο, όπως αναφέρει το World of Reel.

Πλέον ο αμερικανός ηθοποιός έχει επιστρέψει δυναμικά, έχοντας συμμετάσχει στις ταινίες «Oppenheimer» και «Weapons», ενώ φέτος τιμήθηκε με Tony για την ερμηνεία του στο θεατρικό «Becky Shaw», αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το Deadline, παρότι είχε πάνω από οκτώ προτάσεις στα χέρια του, επέλεξε τελικά να συμπρωταγωνιστήσει με τους Τζόρνταν και Μπάτλερ στο πολυαναμενόμενο remake της θρυλικής σειράς «Miami Vice».

Σύμφωνα με την πλοκή της ταινίας, το «Miami Vice ’85» του Κοσίνσκι θα εξερευνά «την αίγλη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80, εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς».

'Miami Vice '85': Alden Ehrenreich Joins Michael B. Jordan And Austin Butler In Universal's Latest Take On Classic 80s Series https://t.co/VEgMTSgred August 12, 2026

Το σενάριο υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ (Dan Gilroy), ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ Κλαούντιο Μιράντα (Claudio Miranda). Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του έτους, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου 2028.

Στα επόμενα βήματα του ηθοποιού περιλαμβάνεται η νέα ταινία του Αντόν Κορμπέιν (Anton Corbijn), «A Talent for Murder», όπου θα εμφανιστεί στο πλευρό της Έλεν Μίρεν (Helen Mirren), αλλά και το «The Last Resort», στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με την Ντέιζι Ρίντλεϊ (Daisy Ridley) και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2027.

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