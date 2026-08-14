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14.08.2026 20:58

Στον Τζεφ Μπέζος το 30% των μετοχών της Λίβερπουλ

14.08.2026 20:58
bezos-liverpool

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Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λίβερπουλ, Fenway Sports Group (FSG), ανακοίνωσε ότι συμφώνησε για την πώληση του 30% του συλλόγου σε μια κοινοπραξία που συμμετέχουν ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο συνιδρυτής του Facebook, Εντουάρντο Σαβερίν και ο Αμίτ Μπατία, γαμπρός του Ινδού μεγιστάνα του χάλυβα Λαχσμί Μιτάλ.

Η συμφωνία φέρεται να έκλεισε στα 1,65 δισεκατομμύρια λίρες, αποτιμώντας δηλαδή την Λίβερπουλ στα 5,5 δισεκατομμύρια λίρες, με τον Μπατία  να αποτελεί τον νέο αντιπρόεδρο του συλλόγου σε ένα διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο.

Παρά την εμπλοκή του Μπέζος, με περιουσία που εκτιμάται σε 272 δισεκατομμύρια δολάρια, του Εντουάρντο Σαβερίν, με 33 δισεκατομμύρια δολάρια, και της οικογένειας Μίταλ, με περιουσία περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια, η FSG θα διατηρήσει τον λειτουργικό έλεγχο της Λίβερπουλ, καθώς και των μετόχων πλειοψηφίας.

Η επένδυση της κοινοπραξίας υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 90 ημέρες, και δεν θα έχει καμία επίδραση στον προϋπολογισμό ή τη στρατηγική μεταγραφών της Λίβερπουλ για αυτό το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει επίσης καμία αλλαγή στην ηγεσία ή την καθημερινή λειτουργία της Λίβερπουλ.

Η FSG υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής εξόδου από έναν σύλλογο που απέκτησε το 2010 για 300 εκατομμύρια λίρες. Η συναλλαγή δεν υποχρεώνει την FSG να πουλήσει στην κοινοπραξία επιπλέον μετοχές του συλλόγου σε μελλοντική ημερομηνία, η οποία όμως αποκτά το δικαίωμα να αγοράσει μεγαλύτερο μέρος της Λίβερπουλ σε περίπτωση που οι πλειοψηφικοί ιδιοκτήτες τελικά αποφασίσουν να πουλήσουν.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 21:51
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