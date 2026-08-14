Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Εύκολα στον τελικό Καραλής και Τζένγκο (video)

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Χωρίς να κουραστεί, ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του επί κοντώ, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Οι συνθήκες στον προκριματικό ήταν πολύ κακές, αλλά αυτό ευνόησε τον Μανόλο και τον Ντουπλάντις, που με την κλάση τους έκαναν μόνο ένα άλμα στα 5,60μ., που αποδείχθηκε υπέρ αρκετό για να περάσουν στον τελικό της Κυριακής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το όριο πρόκρισης ήταν 5,80μ., αλλά ο πήχης δεν πήγε ούτε καν στα 5,70μ., αφού μόλις 11 πέρασαν τα 5,60μ.

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Στον προκριματικό συμμετείχε και ο Γιάννης Ρίζος που δεν πέρασε καν τα 5,25μ., ενώ δεν έλειψαν οι εκπλήξεις με τους αποκλεισμούς των Σασμά, Βλουν και Κολέ.

Στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

Αν και δεν έπιασε το όριο πρόκρισης (61,00μ), η Ελίνα Τζένγκο έκλεισε θέση στον τελικό του ακοντισμού για την Κυριακή.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε καλύτερη βολή στα 59,82μ., που την άφησε 4η στο γκρουπ της, επίδοση που της έδινε ασφάλεια ότι θα είναι στην τελική 12αδα όπως και έγινε μετά την ολοκλήρωση και του β’ γκρουπ.

Το 59,82μ., ήρθε στην πρώτη βολή, ενώ η δεύτερη ήταν άκυρη και η τρίτη στα 55,56μ.

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