Απίθανα βίντεο από την Ριβιέρα: Αγριογούρουνα «καταλαμβάνουν» τις παραλίες και ψάχνουν φαγητό στις τσάντες λουόμενων

Takeaways by to pontiki AI Οι εμφανίσεις αγριογούρουνων στις παραλίες της Κυανής Ακτής έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς τα ζώα αναζητούν εύκολες πηγές τροφής σε κάδους απορριμμάτων και τουριστικά καταλύματα.

Η συχνή επαφή με τους ανθρώπους προκαλεί εξοικείωση στα ζώα, μειώνοντας τον φυσικό τους φόβο και οδηγώντας σε συχνές επισκέψεις σε πολυσύχναστες περιοχές.

Οι τοπικές αρχές στο Φρεζίς επέβαλαν πρόστιμα έως 450 ευρώ σε όσους ταΐζουν τα αγριογούρουνα, επιχειρώντας να περιορίσουν το φαινόμενο της προσέλκυσής τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός των αγριογούρουνων αυξάνεται ραγδαία λόγω των ηπιότερων χειμώνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Παρά την αύξηση των επαφών, δεν έχουν αναφερθεί ατυχήματα, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο επιθέσεων αν τα ζώα νιώσουν απειλή.

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Οι εμφανίσεις των αγριογούρουνων στην Κυανή Ακτή έχουν πυκνώσει το φετινό καλοκαίρι, με βίντεο από παραλίες να γίνονται viral και τις αρχές να προσπαθούν να περιορίσουν το φαινόμενο.

Σε βίντεο που έγινε viral, ένα αγριογούρουνο μαζί με τα μικρά του φαίνεται να πλησιάζει αφύλακτη τσάντα λουόμενου και να ψάχνει για φαγητό. Τα ζώα τελικά απομακρύνθηκαν όταν κάτι τα τρόμαξε, χωρίς να υπάρξει κάποιο περιστατικό.

Var: les sangliers s'approchent de plus en plus des habitations et des plages pic.twitter.com/37YqSjgbWu — BFM Toulon Var (@BFMVar) August 13, 2026

Γιατί πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους ανθρώπους

Σύμφωνα με τους Times, οι εμφανίσεις αγριογούρουνων στην Κυανή Ακτή έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτό το καλοκαίρι. Τα ζώα έχουν εντοπίσει εύκολες πηγές τροφής σε παραλίες, κάδους απορριμμάτων, κάμπινγκ, εστιατόρια και τουριστικά καταλύματα.

Αρκετά μάλιστα έχουν μάθει να αναποδογυρίζουν κάδους για να βρουν τροφή, ενώ αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να τα ταΐζουν, παρότι αυτό απαγορεύεται.

Sangliers 🐗 en promenade en toute tranquillité sur une plage proche de Saint-Tropez 🙂 pic.twitter.com/vGcpps1Sdw July 28, 2026

Η συχνή επαφή με τον άνθρωπο μπορεί να οδηγήσει στη λεγόμενη εξοικείωση, κατά την οποία τα άγρια ζώα χάνουν σταδιακά τον φυσικό φόβο τους απέναντι στους ανθρώπους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ατυχήματα στις συγκεκριμένες παραλίες. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα αγριογούρουνα συνήθως δεν είναι επιθετικά, μπορούν όμως να επιτεθούν όταν είναι τραυματισμένα, φοβισμένα ή θεωρήσουν ότι απειλούνται τα μικρά τους.

Des sangliers envahissent les plages varoises pic.twitter.com/DKFly6aAnb August 11, 2026

Κολυμπούν ακόμη και για αρκετά χιλιόμετρα

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις ακτές της Γαλλίας. Τον περασμένο Μάιο, αγριογούρουνο βάρους περίπου 45 κιλών προκάλεσε αναστάτωση στην παραλία Almanarre στην Ιέρ, όταν εμφανίστηκε κολυμπώντας από τη θάλασσα και άρχισε να τρέχει πανικόβλητο στην άμμο.

Τα αγριογούρουνα μπορούν να κολυμπήσουν για αρκετά χιλιόμετρα και τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί σε νησιά της Μεσογείου, όπως τα Porquerolles, Port-Cros και Levant, ενώ μπορούν να μετακινούνται και προς την ηπειρωτική ακτή.

Tourists warned as wild boar take over popular holiday beaches in French Riviera https://t.co/CnACZHohdI pic.twitter.com/4iktARinWP July 10, 2017

Πρόστιμο έως 450 ευρώ για όσους τα ταΐζουν

Στο Φρεζίς, οι τοπικές αρχές επέβαλαν φέτος πρόστιμο έως 450 ευρώ σε όσους ταΐζουν αγριογούρουνα, μετά από καταγγελίες για καταστροφές σε παρτέρια δημοτικών πάρκων και ιδιωτικών κήπων.

Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο στην ύπαιθρο. Σύμφωνα με τη Γαλλική Ομοσπονδία Κυνηγών, τα αγριογούρουνα προκαλούν ζημιές περίπου 90 εκατ. ευρώ τον χρόνο στις καλλιέργειες της χώρας.

🐗🏖️ The lovely dream of rewilding eventually meets the wheelie bin.



Wild boar populations are booming across Europe and on the French Riviera they’ve discovered beaches, tourists, restaurants and bins provide easy pickings.



This is the bit the romantic vision of rewilding too… pic.twitter.com/Q8DXsKnsGg — Liz Webster (@LizWebsterSBF) August 13, 2026

Κατά την κυνηγετική περίοδο 2024-2025 θανατώθηκαν 881.372 αγριογούρουνα, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με πριν από δύο δεκαετίες και περίπου 20 φορές μεγαλύτερος από εκείνον της δεκαετίας του 1970. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο πληθυσμός τους αυξάνεται ταχύτερα από όσο μπορεί να περιοριστεί.

Οι επιστήμονες συνδέουν μέρος της αύξησης και με την κλιματική αλλαγή, καθώς οι ηπιότεροι χειμώνες επιτρέπουν σε περισσότερα νεαρά ζώα να επιβιώνουν μέχρι την άνοιξη.

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