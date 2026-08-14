«Θεούλης» Καραλής τρολάρει Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, αν πάρω μετάλλιο θα το φέρω» (Video)

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Με χιούμορ και «μπηχτές» στον Μίλτο Τεντόγλου για το… ξεχασμένο μετάλλιο, απάντησε ο Εμμανουήλ Καραλής σε ερώτηση δημοσιογράφου.

«Δεν θα κάνω σαν τον άλλο (σ.σ. Τεντόγλου). Εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού και είναι σημαντικό για όλους να χαρούμε το αγώνισμα», είπε.

Υπενθυμίζεται πως ο «Μανόλο» πήρε με άνεση την πρόκριση για τον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας αθλητής αποφάσισε να μην επιχειρήσει άλματα στα 5.25μ. και 5.40μ. και μπήκε στον προκριματικό απευθείας στα 5.60μ. Η επιλογή του δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς πέρασε το συγκεκριμένο ύψος με την πρώτη προσπάθεια και μάλιστα χωρίς να δυσκολευτεί.

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