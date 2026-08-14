Επιμένουν οι άνεμοι και τον Δεκαπενταύγουστο: Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ριπές 110 χλμ στην Κρήτη – Στο «πορτοκαλί» η μισή χώρα για φωτιά

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Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι που θα συνεχιστούν το Σάββατο, θέτουν αρκετές περιοχές στην κατηγορία 4 στην επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, με τις ισχυρότερες εντάσεις να εντοπίζονται στις Κυκλάδες, ενώ νότια της Κρήτης οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

Την Παρασκευή συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες, με ιδιαίτερη αναφορά στην πυρκαγιά της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Όπως τόνισε, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή, με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό της χθεσινής ημέρας, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, «ο μηχανισμός στάθηκε όρθιος και πήγε καλά».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ειδικότερα:

Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ , ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αρχικά σε αρκετές περιοχές. Στην Αττικοβοιωτία θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, στη νότια Εύβοια τα 6 έως 8 μποφόρ και στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο τα 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής.

Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) για την… μισή Ελλάδα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για το Σάββατο 15 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

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