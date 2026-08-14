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14.08.2026 18:44

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

14.08.2026 18:44
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Σε νέα προκλητική τοποθέτηση προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, αποκαλύπτοντας τη στάση που φαίνεται να προτίθεται να τηρήσει η Άγκυρα το επόμενο διάστημα απέναντι στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ στην περιοχή αποτελεί μια συμμαχία με στόχο την Τουρκία, επιχειρώντας να παρουσιάσει τις τριμερείς συνεργασίες των τριών χωρών ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού εναντίον της Άγκυρας.

«Στην περιοχή υπάρχουν άλλες συμμαχίες εναντίον μας; Υπάρχουν. Πριν εμείς υπογράψουμε τη “Συμφωνία της Μέκκας”, το Ισραήλ, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση στην Κύπρο (Κυπριακή Δημοκρατία) και η Ελλάδα σχημάτισαν μια συμμαχία ασφαλείας στη Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι ξεκάθαρος: «Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας. Βόρεια της Μεσογείου είναι η Τουρκία και νότια η Αίγυπτος και υπάρχει μια συμμαχία που τράβηξε μια γραμμή ακριβώς στη μέση της Μεσογείου. Φαίνεται ποιος είναι ο στόχος και προς τα πού οδεύει αυτή η συμμαχία».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε, παράλληλα, να διαφοροποιήσει τη στάση της Άγκυρας, υποστηρίζοντας ότι οι δικές της περιφερειακές συνεργασίες δεν στρέφονται εναντίον άλλων χωρών.

«Η δική μας συμμαχία, σε αντίθεση με εκείνους, δεν στρέφεται εναντίον κάποιας χώρας, αλλά αφορά τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, την ανάληψη ευθύνης και την εγκαθίδρυση αποτροπής», κατέληξε ο Χακάν Φιντάν.

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