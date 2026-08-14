Ιβηρική όρκα γνωστή για επιθέσεις σε σκάφη εντοπίστηκε με τραύματα από όπλο

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Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ισπανίας διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τον πιθανό πυροβολισμό μιας σπάνιας ιβηρικής όρκας που βιντεοσκοπήθηκε να κολυμπά με τραύματα στο ραχιαίο πτερύγιό της, δήλωσε σήμερα η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Σάρα Άχεσεν.

«Η γηραιότερη όρκα στο Στενό του Γιβραλτάρ εθεάθη με σημάδια – συμβατά με εκείνα που προκαλούνται από σφαίρες» που εκτοξεύτηκαν από κυνηγετικό όπλο αυτή την εβδομάδα, έγραψε η Άχεσεν σε ανάρτηση στο Bluesky, ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας. «Αυτή είναι ένα ευάλωτο είδος και οποιαδήποτε βλάβη σε αυτήν αποτελεί σοβαρό έγκλημα».

Οι οργανώσεις WeWhale και Φύλακες Ιβηρικής Όρκας δήλωσαν νωρίτερα ότι είδαν πολλαπλά νέα τραύματα στο ραχιαίο πτερύγιο της Τόνι, της γηραιότερης γνωστής ιβηρικής όρκας, κατά τη διάρκεια επιτόπιων επιχειρήσεων τους.

«Το να βλέπεις σε αυτή την κατάσταση την Τόνι, την “La Abuela” (“τη γιαγιά”) είναι σπαρακτικό», δήλωσε ο Χάνεκ Άντρε, επικεφαλής των δύο οργανώσεων. «Αν κάποιος πυροβόλησε σκόπιμα εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, αυτό δεν αποτελεί μόνο πράξη ακραίας σκληρότητας εναντίον ενός μεμονωμένου ζώου. Είναι μια επίθεση σε ένα από τα τελευταία εναπομείναντα μέλη ενός πληθυσμού που κινδυνεύει με εξαφάνιση», πρόσθεσε.

Ο υποπληθυσμός των ιβηρικών όρκων αριθμεί λιγότερα από 40 κήτη, σύμφωνα με τις οργανώσεις.

Αναφερόμενος σε επεισόδια εμβολισμών σκαφών από όρκες στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας τα τελευταία χρόνια, ο Αντρέ είπε: «Όποια και αν είναι η γνώμη κάποιου για αυτές τις αλληλεπιδράσεις, ο πυροβολισμός εναντίον αυτών των ζώων δεν μπορεί ποτέ να είναι μια αποδεκτή αντίδραση. Αυτές οι όρκες χρειάζονται προστασία, όχι αντίποινα».

Επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στους λόγους αυτής της σχετικά πρόσφατης συμπεριφοράς εμβολισμού σκαφών.

Αν και γνωστές ως φάλαινες δολοφόνοι, οι όρκες ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών. Μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 8 μέτρα και να ζυγίσουν έως και 6 τόνους.

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