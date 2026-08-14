Μασκ: «Θα αποκτήσετε ιπτάμενα αυτοκίνητα» – Αντίστροφη μέτρηση για το νέο Tesla Roadster

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Η Tesla φέρεται να βρίσκεται κοντά στην αποκάλυψη της νέας εκδοχής του Roadster, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό «ιπτάμενο» θέαμα, ακόμη και μέσα στον Αύγουστο, σύμφωνα με πληροφορίες του The Information.

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, επανέφερε την Τετάρτη στο προσκήνιο τις σχετικές συζητήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εποχή των ιπτάμενων αυτοκινήτων μπορεί να βρίσκεται πλέον πιο κοντά.

Σε διαδικτυακή συζήτηση για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη και για την πολυαναμενόμενη έλευση των ιπτάμενων αυτοκινήτων, ο Μασκ έγραψε χαρακτηριστικά: «Θα αποκτήσετε ιπτάμενα αυτοκίνητα». Ο ίδιος, δεν έκανε συγκεκριμένη αναφορά ούτε στην Tesla, ούτε στο Roadster, ωστόσο η δήλωσή του επανέφερε στο προσκήνιο τις επί χρόνια αναφορές του ότι το επόμενο σπορ μοντέλο της εταιρείας θα μπορούσε να διαθέτει δυνατότητα προσωρινής πτήσης.

Οι υποσχέσεις για μια «αξέχαστη» παρουσίαση

Ήδη από πέρυσι ο Μασκ είχε ενισχύσει τις προσδοκίες γύρω από το νέο Roadster, μιλώντας στον Τζο Ρόγκαν. «Πλησιάζουμε στη στιγμή που θα παρουσιάσουμε το πρωτότυπο», είχε δηλώσει τότε, προαναγγέλλοντας μια «αξέχαστη» επίδειξη.

Όταν ο Ρόγκαν τον ρώτησε για το ενδεχόμενο να υπάρξουν ιπτάμενα αυτοκίνητα, ο Μασκ είχε απαντήσει: «Αν ο Πίτερ θέλει ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο, θα πρέπει να μπορεί να αγοράσει ένα», κάνοντας αναφορά στον δισεκατομμυριούχο Πίτερ Τιλ.

Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, ο επικεφαλής της Tesla είχε χαρακτηρίσει το Roadster όχημα με «τρελή τεχνολογία», φτάνοντας να αναρωτηθεί: «Είναι καν αυτοκίνητο; Δεν είμαι σίγουρος». Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι η τεχνολογία του θα είναι «πιο τρελή» από τον συνδυασμό όλων των φανταστικών αυτοκινήτων του Τζέιμς Μποντ, σημειώνοντας ωστόσο: «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα λειτουργεί».

Παρά τις σχετικές αναφορές, η Tesla εξακολουθεί να παρουσιάζει επίσημα το Roadster ως ηλεκτρικό supercar. Τα χαρακτηριστικά που προβάλλει περιλαμβάνουν επιτάχυνση από 0 έως 60 μίλια την ώρα σε 1,9 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα μεγαλύτερη των 250 μιλίων και αυτονομία 620 μιλίων. Στη δημόσια σελίδα του μοντέλου δεν γίνεται λόγος για δυνατότητα παρατεταμένης πτήσης.

Σημειώνεται ότι ο Μασκ έχει επανειλημμένα ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Το 2024 είχε δηλώσει ότι η Tesla είχε «αυξήσει ριζικά τους στόχους σχεδιασμού», προσθέτοντας: «Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλο αυτοκίνητο σαν αυτό, αν μπορεί κανείς να το πει αυτοκίνητο».

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