Πώς η VW σχεδιάζει να μειώσει τη γκάμα μοντέλων της για να μειώσει το κόστος

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Η Volkswagen σκοπεύει να μειώσει τη γκάμα των οχημάτων της έως και κατά το ήμισυ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας μείωσης του κόστους, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές περικοπές θέσεων εργασίας ή κλείσιμο εργοστασίων. Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει 100.000 υπαλλήλους έως το 2030 και να κλείσει τέσσερα εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη. Η δήλωση της Volkswagen δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά τα αναφερόμενα μέτρα για το εργατικό δυναμικό, αναφέρει η GlobalData.

Η ομάδα παρουσίασε στο εποπτικό της συμβούλιο 12 πρωτοβουλίες και ένα πλαίσιο-στόχο για το 2030, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αναθεώρησης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή αρκετών μέτρων στο πλαίσιο του σχεδίου.

Αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση της πολυπλοκότητας σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, την προσαρμογή των προϊόντων, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης στις επιμέρους περιφερειακές αγορές, την αντιστοίχιση της παραγωγής με τη ζήτηση και τον εξορθολογισμό των εταιρικών δομών και των μετοχικών συμμετοχών.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η γκάμα οχημάτων θα μειωθεί σταδιακά έως και 50%, με την εστίαση να μετατοπίζεται στα τμήματα της αγοράς με τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ οι διαθέσιμες διαμορφώσεις εξοπλισμού και εξοπλισμού θα μειωθούν έως και 75%. Η Volkswagen συγχωνεύει επίσης τα τεχνολογικά της τμήματα – που καλύπτουν πλατφόρμες, ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και λογισμικό – για να εξυπηρετήσει τόσο τις δυτικές όσο και τις ανατολικές αγορές, με στόχο την απελευθέρωση συνεργειών σε ολόκληρο τον όμιλο και την εξάλειψη των επικαλυπτόμενων τεχνικών συστημάτων.

Όσον αφορά την παραγωγή, ο ετήσιος στόχος της εταιρείας για την παραγωγική ικανότητα είναι περίπου εννέα εκατομμύρια οχήματα, από σχεδόν 12 εκατομμύρια πριν από την πανδημία Covid-19.

Έχει ήδη επιτευχθεί μείωση δύο εκατομμυρίων μονάδων, ενώ έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες μειώσεις για τις κινεζικές και ευρωπαϊκές δραστηριότητές της.

Η Volkswagen δήλωσε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο του προγράμματος «Top-10», παράλληλα με μια ευρεία τεχνολογική αναμόρφωση.

Οι βασικοί στόχοι σε όλα τα προϊόντα, την τεχνολογία και τις περιφερειακές δραστηριότητες επιτεύχθηκαν – σε ορισμένες περιπτώσεις νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα – παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές αντιξοότητες που αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα «Top-10» της Volkswagen είναι μια ετήσια στρατηγική πρωτοβουλία σε επίπεδο ομίλου που καθορίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους και τις δραστηριότητες.

Όσον αφορά τις συμμετοχές του σε μετοχές, ο όμιλος δήλωσε ότι αυτές αναδιαμορφώνονται σύμφωνα με τη στρατηγική αξία, τις αποδόσεις και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, επισημαίνοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου στην Everllence, η οποία αναμένεται να αποφέρει έσοδα περίπου 7,4 δισ. ευρώ.

Η Volkswagen δήλωσε ότι οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της καθώς η ευρύτερη αυτοκινητοβιομηχανία διέρχεται μια περίοδο σημαντικών παγκόσμιων αλλαγών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε: «Με το μελλοντικό μας σχέδιο, προχωράμε στην επόμενη φάση μετασχηματισμού με τα δικά μας μέσα. Κάνουμε τον όμιλο Volkswagen ταχύτερο, πιο ανθεκτικό και πιο ανταγωνιστικό, μέσω λιγότερης πολυπλοκότητας, στοχευμένων τεχνολογιών, ακόμη ισχυρότερης ευθυγράμμισης προϊόντων, ανάπτυξης και παραγωγής με τις περιφερειακές αγορές, μείωσης της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, ενός βελτιστοποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών και σημαντικά πιο λιτών δομών».

Η ανάρτηση με τίτλο «Η Volkswagen θα μειώσει στο μισό τη γκάμα μοντέλων της λόγω αναβάθμισης του κόστους» δημιουργήθηκε και δημοσιεύτηκε αρχικά από την Just Auto, μια εταιρεία που ανήκει στην GlobalData.

Το SUV Taigo θα μπορούσε να καταργηθεί, καθώς η VW συρρικνώνει τη γκάμα των προϊόντων της, αναφέρει το Automotive News Europe.

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