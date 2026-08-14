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14.08.2026 16:03

Πώς έγινε το τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας – Φορτηγό παρέσυρε τρία ΙΧ, 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

14.08.2026 16:03
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ αυτοκίνητα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, ένα με ρουμανικές πινακίδες, ένα ιταλικό και ένα ελληνικό. Ο οδηγός του φορτηγού είναι Έλληνας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες δεν φέρεται να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ συνολικά τρία ασθενοφόρα κατευθύνθηκαν στην περιοχή για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών. Οι διασώστες έδωσαν μάχη να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους επιβάτες από τις λαμαρίνες των αυτοκίνητων που, όπως φαίνεται στις εικόνες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η εικόνα στο σημείο ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς τα οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ συντρίμμια είχαν διασκορπιστεί στο οδόστρωμα, όπως μεταδίδει το onprevezanews.gr.

Η είσοδος της ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστια ουρά οχημάτων, η οποία εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα.

Ο δρόμος αρχίζει σταδιακά να ανοίγει, ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και η ουρά των αυτοκινήτων παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη.

Οι οδηγοί που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε, ενώ η κυκλοφορία προς τη σήραγγα είχε διακοπεί προσωρινά εξαιτίας μηχανικής βλάβης που είχε παρουσιάσει άλλο όχημα στο εσωτερικό της. Λόγω της διακοπής, αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης, περιμένοντας να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, διερχόμενη νταλίκα δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πρώτο από τα οχήματα που βρίσκονταν σε αναμονή. Ακολούθησε αλυσιδωτή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά η νταλίκα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα.

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