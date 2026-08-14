Πρέβεζα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη σήραγγα του Ακτίου – Οκτώ τραυματίες και ουρές χιλιομέτρων (Photos)

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής κοντά στην είσοδο της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Πρέβεζας – Ακτίου, στην Πρέβεζα, στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα: μια νταλίκα και τρία ΙΧΕ αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.

Τα ΙΧ από την σφοδρότητα του τροχαίου μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του prevezabest.gr, υπήρξαν τρία άτομα εγκλωβισμένα και απαιτήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο, ισχυρή πυροσβεστική δύναμη καθώς και αστυνομικοί για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν συνολικά οχτώ τραυματίες μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Στο σημείο σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων λόγω και της αυξημένης κίνησης του Δεκαπενταύγουστου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.

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