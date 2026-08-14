Η τοπική παραγωγή, η πολυφωνία της γνώσης και η ναυτική ταυτότητα της Χίου στο επίκεντρο του 5ου επετειακού «THE CHIOS FESTIVAL»

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Η ανάδειξη της παραγωγικής δυναμικής του Βορείου Αιγαίου, η συνάντηση διακεκριμένων προσωπικοτήτων από διαφορετικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς χώρους, η διερεύνηση των προοπτικών του θαλάσσιου τουρισμού και η Χιώτικη ναυτιλία αποτελούν τους βασικούς άξονες της Έκθεσης και της Ημερίδας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 5ου επετειακού «THE CHIOS FESTIVAL» στοχεύοντας στη συνδέση τηςτοπικής παραγωγής με την επιστημονική γνώση, την κοινωνική προσφορά, την επιχειρηματικότητα, τη θαλάσσια οικονομία και τη μακραίωνη ναυτική παράδοση της Χίου.

Η έναρξη των δράσεων θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στο Εκθεσιακό Κέντρο «Γεώργιος Καλουτάς», με τα εγκαίνια της έκθεσης «Προϊόντα του Βορείου Αιγαίου: Πρωτοπόρες Διαδρομές στην Παραγωγή και την Ανάπτυξη». Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Χρήστος Σταϊκούρας, πρώην Υπουργός Οικονομικών και Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Για την ταυτότητα και τις αξίες της τοπικής γαστρονομίας θα μιλήσει ο Ηλίας Μαμαλάκης, δημοσιογράφος, συγγραφέας και γαστρονόμος.

Η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την ιδιαίτερη ταυτότητα των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου, προβάλλοντας την τοπική παραγωγή ως βασικό πυλώνα της Περιφερειακής οικονομίας και της Πολιτιστικής ταυτότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Μέσα από τη σύνδεσή της με τη γαστρονομία, τον Πολιτισμό και τον τουρισμό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενισχύει την εξωστρέφεια, την αναγνωρισιμότητα και την προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις νησιωτικές κοινωνίες.

Το πρώτο μέρος της ημερίδας «Πρωτοπόρες Διαδρομές» θα ανοίξει με χαιρετισμό του Αθανασίου Σ. Φωκά, Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών και Καθηγητή Μη Γραμμικών Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Ιδιαίτερη αξία στο πρώτο μέρος προσδίδει η πολυσυλλεκτικότητα των συμμετεχόντων, καθώς γύρω από το ίδιο τραπέζι διαλόγου θα συναντηθούν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της ιατρικής, της κοινωνικής προσφοράς, του Πολιτισμού και της έρευνας.

Οι ομιλητές του πρώτους μέρους της Ημερίδας είναι ο Σπύρος Ανδριανός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ομιλητής και Συγγραφέας, και ο Δρ. Νικόλαος Βογιατζής, Εταίρος του επενδυτικού κεφαλαίου τεχνολογίας Corallia Ventures, η Αλίκη Δρακούλη, Πρόεδρος της Axion Hellas,, ο Νικόλαος Ζούρος, Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ο Θανάσης Λάλας, Συγγραφέας, Δημοσιογράφος και Εικαστικός, ο Δημήτριος Μπούρλος, Νομικός και Ειδικός στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, η Ματίνα Παγώνη, Ιατρός, Πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ο Δρ. Νικόλαος Πλεύρης, Εκπαιδευτής Ρομποτικής Χειρουργικής, ο Μιχάλης Πρίντζος, Greece Country Head του The Hellenic Initiative, ο Αντώνης Τσολομύτης, Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis και η Ιωάννα Χήνου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και Εθνική Εκπρόσωπος για τα Φυτικά Φάρμακα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 στο Πετροκάραβο Βροντάδου και θα είναι αφιερωμένο στον θαλάσσιο τουρισμό και τη ναυτιλία. Η επιλογή της Χίου ως τόπου διεξαγωγής μιας τέτοιας συζήτησης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Την έναρξη του δεύτερου μέρους θα σηματοδοτήσουν οι χαιρετισμοί του Στέφανου Γκίκα, Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ευάγγελου Αποστολάκη, Ναυάρχου εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού, Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Βουλευτή Επικρατείας, καθώς και του Σταμάτη Κριμιζή, Ακαδημαϊκού, Επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Στη θεματική ενότητα για τον θαλάσσιο τουρισμό θα ομιλήσουν ο Γιώργος Βερνίκος, Πλοιοκτήτης και Πρόεδρος της Vernicos Yachts, ο Ιωάννης Κουρούνης, CEO της Istion Yachting Group και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού – Greek Yachting Association, η Ειρήνη Νοτιά, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Project Connect – Young Professionals in-the-Making, η Τζίνα Πολέμη, Ιδρύτρια και Managing Director της Regatta Plus, Πρόεδρος της Hellenic Committee for Professional Yachting και Πρόεδρος της Private Yacht Representatives Association, ο Αντώνης Στελλιάτος, Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, ο Βασίλειος Τέφας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας Χίου και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, ο Jean Pierre Heim, Αρχιτέκτων με ειδίκευση στον σχεδιασμό μαρινών και σκαφών αναψυχής και ο John Faraklas, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ALLABOUTSHIPPING.

Η θεματική ενότητα της Ναυτιλίας θα φέρει στο προσκήνιο καταξιωμένες προσωπικότητες με μακρά εμπειρία και ενεργό παρουσία στον ελληνικό και διεθνή ναυτιλιακό χώρο, όλες με καταγωγή και βαθιές ρίζες από τη Χίο. Σε αυτήν θα συμμετάσχει η Βέρα Αλεξανδροπούλου-Λω, Συνιδρύτρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ» και Αντιπρόεδρος του Thalassa Foundation, ο Γεώργιος Ανδρεάδης, M&O Greece, Malta, Cyprus Director της BUREAU VERITAS, ο Μενέλαος Πάγκαλος, Managing Director της Chios Navigation (Hellas) Ltd, ο Σίμος Παληός, Εφοπλιστής, ο Αντώνης Φαράκλας, Managing Director των Charterwell Maritime S.A. και Chartworld Shipping Corporation, και ο Δημήτριος Φαφαλιός, Πρόεδρος και Διευθυντής της Fafalios Shipping S.A.

Τον συντονισμό της Έκθεσης και της Ημερίδας θα αναλάβει η δημοσιογράφος Κορίνα Γεωργίου, ενώ την συζήτηση για τη Ναυτιλία θα συντονίσει ο Ηλίας Μπίσιας, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρήσεων στη Ναυτιλία και στις Θαλάσσιες Μεταφορές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Editorial Advisor στα «Ναυτικά Χρονικά».

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας:

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