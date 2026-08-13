Τη ζωή του έχασε 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Νέας Μηχανιώνας. άνδρας 79 ετών.

Στον άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης, με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, ο 79χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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