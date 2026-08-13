Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδι

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Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά, η οποία ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης, 13/8, σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πάρνηθος, δίπλα στο στρατόπεδο Καποτά, στο Μενίδι.

Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές δυνάμεις της να σπεύδουν στο σημείο. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

Παράλληλα, λίγο μετά τις 19.00 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ώστε να είναι σε ετοιμότητα.

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πάρνηθος, από το ύψος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και από το ύψος της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5).

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