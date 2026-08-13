search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 21:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2026 20:40

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη φωτιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

13.08.2026 20:40
xalkidiki-89234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την υπηρεσία με κωδικό EMSR918.

Στόχος είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας που πλήττονται από την πυρκαγιά, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των φορέων που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών της.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, τα οποία θα προκύψουν από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες του Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν δωρεάν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποστήριξη του έργου τους.

Διαβάστε επίσης:

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδι

Τη ζωή του έχασε 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας

Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας για την απόφαση του ΣτΕ: Συνταγματικό το πλαίσιο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, δεν χάνεται το ακαδημαϊκό έτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vitioforo-motosikleta
ΕΛΛΑΔΑ

«Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», λέει ο μοτοσικλετιστής που είδε το βυτιοφόρο να έρχεται κατά πάνω του (Video)

pyrosvestis siviri
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα της εκκένωσης της Σίβηρης – Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστη (Video)

apostolos-xristou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 50μ. ύπτιο με… άγχος ο Χρήστου (Video)

xalkidiki-89234
ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη φωτιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

ntountounaki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 100μ. πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

oukrania-ipa-askisi-drones-germania-8
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ουκρανοί «θέρισαν» τους Αμερικανούς σε άσκηση στη Γερμανία - Τα ουκρανικά drones «διέλυσαν» αμερικανικά τεθωρακισμένα (Photos)

avgerinos_siourdakis_kokotsakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αυγερινός και Κοκοτσάκης βλέπουν συγγενείς των Τεμπών και πρώην στελέχη της Καρυστιανού – Ο ρόλος του Σιουρδάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 21:21
vitioforo-motosikleta
ΕΛΛΑΔΑ

«Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», λέει ο μοτοσικλετιστής που είδε το βυτιοφόρο να έρχεται κατά πάνω του (Video)

pyrosvestis siviri
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα της εκκένωσης της Σίβηρης – Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστη (Video)

apostolos-xristou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 50μ. ύπτιο με… άγχος ο Χρήστου (Video)

1 / 3