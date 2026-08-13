Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη φωτιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

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Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την υπηρεσία με κωδικό EMSR918.

Στόχος είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας που πλήττονται από την πυρκαγιά, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των φορέων που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών της.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, τα οποία θα προκύψουν από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες του Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν δωρεάν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποστήριξη του έργου τους.

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