Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

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Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν το αεροπλανοφόρο USS George Washington στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln στο πλαίσιο ενός προγραμματισμένου σχεδίου εναλλαγής, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Το Lincoln βρίσκεται στην περιοχή περισσότερους από 9 μήνες με λίγες προσεγγίσεις σε λιμάνια, γεγονός που ώθησε τους γερουσιαστές να εκφράσουν ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο.

Το Lincoln ξεκίνησε μια προγραμματισμένη ανάπτυξη τον Νοέμβριο και ανακατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο πριν από τον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Το αεροπλανοφόρο και τα επιβιβασμένα αεροσκάφη του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκστρατεία βομβαρδισμού των ΗΠΑ «Επιχείρηση Epic Fury» και το πλοίο έκτοτε συμμετείχε στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Ο υψηλός ρυθμός των επιχειρήσεων και η πίεση μιας εκτεταμένης ανάπτυξης έχουν επιβαρύνει τους ναυτικούς, σύμφωνα με τους γερουσιαστές που πιέζουν το Πεντάγωνο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο.

Το Lincoln έχει αναπτυχθεί για περισσότερες από 250 ημέρες και δεν έχει κάνει προσέγγιση σε λιμάνι εδώ και 200 ​​ημέρες, σημειώνοντας ρεκόρ για συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, σύμφωνα με τον γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ (Δημοκρατικός, Κονέκτικατ), ο οποίος έγραψε επιστολή στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και στον αναπληρωτή Υπουργό του Ναυτικού.

«Έχουν υπάρξει εκτεταμένες αναφορές για ελλείψεις βασικών προμηθειών, μόλυνση του νερού, προβλήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων, επιδείνωση της ψυχικής υγείας, ανησυχίες για την ασφάλεια του καταστρώματος και διαταραχές στο σύστημα αλληλογραφίας, οι οποίες έχουν προκαλέσει την απώλεια πολλών δεμάτων», έγραψε ο Μπλούμενταλ.

Το MS Now ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι ναύτες αντιμετώπιζαν δύσκολες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων ελλείψεων τροφίμων. Οι γερουσιαστές λένε ότι ανησυχούν για τις αναφορές ότι οι ναύτες παλεύουν με εξάντληση και επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας χωρίς συχνότερες επισκέψεις στο λιμάνι.

Το USS George Washington, με βάση την Ιαπωνία, επιχειρεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες εβδομάδες.

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