Απελπισία στο USS Lincoln: Μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να πηδήξουν στη θάλασσα – «Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο»

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Οικογένειες στρατιωτικών και μέλη του Κογκρέσου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια εντεινόμενη κρίση ψυχικής υγείας στο USS Abraham Lincoln, καθώς οι 5.000 ναύτες και πεζοναύτες του υφίστανται πίεση λόγω της μακράς ανάπτυξης στη θάλασσα που συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Δύο κορυφαίες εξειδικευμένες στρατιωτικές εφημερίδες, οι Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν ότι έχουν γίνει πολλαπλές προσπάθειες ναυτικών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και το ψυχικό στρες στο αεροπλανοφόρο φτάνουν σε οριακό σημείο. Το πλήρωμα βρίσκεται για ένατο μήνα στη θάλασσα και έχει περάσει 250 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να βγει στη στεριά – ένα ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή.

Οικογένειες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο Lincoln σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση με ηγέτες του ναυτικού στο Σαν Ντιέγκο την περασμένη Πέμπτη, ανέφερε το Stars and Stripes. Μία σύζυγος, μεταξύ των περίπου 200 μελών οικογενειών, είπε ότι ο σύζυγός της της είχε στείλει μήνυμα εκείνη την ημέρα λέγοντας «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο».

Οι ανησυχίες των οικογενειών εκφράστηκαν απευθείας στην ηγεσία του ναυτικού, την οποία εκπροσώπησε στο δημαρχείο ο υπηρεσιακός γραμματέας του ναυτικού, Hung Cao, και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι.

Οι Navy Times έδωσαν λεπτομέρειες για τις αποτυχημένες απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή. Η Annabelle Loma δήλωσε στο μέσο ότι ο σύζυγός της προσπάθησε να πηδήξει στη θάλασσα αφού η θητεία του συνέχιζε να παρατείνεται.

«Φοβάται. Νομίζει ότι θα απολυθεί, και επειδή ήταν εξαντλημένος, η 13χρονη καριέρα του καταστράφηκε, έτσι απλά», είπε.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε τη σύζυγο ενός άλλου ναύτη, η οποία ενεπλάκη σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στο Lincoln, στο οποίο εμπόδισε ένα άλλο μέλος του πληρώματος να πηδήξει, να τους αρπάξει και να τους φέρει πίσω στο κατάστρωμα.

Ο Jason Crow, Δημοκρατικός βουλευτής από το Κολοράντο, πρώην στρατιωτικός ranger που έχει υπηρετήσει στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, προειδοποίησε ότι η πίεση που δέχονται τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και οι οικογένειές τους στο Lincoln «αυξάνεται εβδομάδα με την εβδομάδα».

Η τρέχουσα κρίση διαμορφώνεται εδώ και μήνες. Το πολεμικό πλοίο αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου και αρχικά προοριζόταν για τον Ειρηνικό, αλλά ανακατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Από τότε, το πλήρωμα των 5.000 και πλέον ατόμων είχε μόνο δύο ημέρες στην ξηρά, στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο. Η ανάπτυξη είχε προγραμματιστεί να λήξει τον Μάιο, αλλά έχει παραταθεί πολλές φορές εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Τον Απρίλιο υπήρξε μια καταιγίδα δημόσιων επικρίσεων για τις άθλιες συνθήκες στο αεροπλανοφόρο. Εμφανίστηκαν φωτογραφίες με κακής ποιότητας και περιορισμένα τρόφιμα, και υπήρξαν αναφορές για ελλείψεις νερού, μουχλιασμένα ντους και χαλασμένα πλυντήρια ρούχων.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας, απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «περισσότερες ψευδείς ειδήσεις».

Οι προκλήσεις ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει το εν ενεργεία προσωπικό του αμερικανικού ναυτικού είναι γνωστές. Μια μελέτη του περασμένου έτους εξέτασε τους παράγοντες στρες που αντιμετωπίζουν οι ναύτες σε αποστολές και διαπίστωσε ότι οι πιο συνηθισμένοι περιλάμβαναν δυνατούς θορύβους, έλλειψη ξεκούρασης και ανεπαρκή ψυχική και σωματική υγειονομική περίθαλψη.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν έρευνα σε ναυτικούς και διαπίστωσαν ότι σχεδόν οι μισοί παραπονέθηκαν ότι δεν λάμβαναν επαρκή βοήθεια για την αντιμετώπιση του στρες στη θάλασσα. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεδομένων των υψηλών ποσοστών αυτοκτονίας στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένων και εντός του Ναυτικού, απαιτούνται επειγόντως προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στα πλοία».

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