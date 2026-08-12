ΗΠΑ: Παρένθετη μητέρα αρνήθηκε να κάνει άμβλωση όταν της ζητήθηκε από τους βιολογικούς γονείς – Στα δικαστήρια η υπόθεση

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Μια δικαστική διαμάχη με επίκεντρο μια παρένθετη εγκυμοσύνη βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, ενώ απομένουν μόλις λίγες εβδομάδες μέχρι τη γέννηση του παιδιού.

Η Μακένα Γουέστ, νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών από την Αλάσκα, κυοφορεί ως παρένθετη μητέρα ένα αγόρι, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και η ίδια αποκαλεί Γκάμπριελ.

Η εγκυμοσύνη, ωστόσο, εξελίχθηκε διαφορετικά από ό,τι αναμενόταν. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το έμβρυο πάσχει από σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (HLHS), μια σπάνια και ιδιαίτερα σοβαρή συγγενή καρδιοπάθεια. Μετά τη διάγνωση, οι βιολογικοί γονείς, Νασίν Γκίλκαρ και Ομάρ Αχμέτ, που κατοικούν στην Καλιφόρνια, ζήτησαν από τη Γουέστ να διακόψει την εγκυμοσύνη, όμως εκείνη δεν συμφώνησε.

Une infirmière de l'Alaska, engagée comme mère porteuse pour un couple californien, tente désespérément de sauver la vie de leur bébé à naître après que celui-ci a exigé un avortement, suite à une malformation cardiaque.



McKenna West, une mère célibataire de deux jeunes enfants,… pic.twitter.com/SpUQmQP02n — Claire Langoulant – Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) August 4, 2026

Η Γουέστ έφυγε από την Αλάσκα και ταξίδεψε στο Τέξας, όπου ισχύει διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο για την υπόθεση, και μπορεί να αναγνωριστεί ως η βιολογική μητέρα του εμβρύου, βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας. Η διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έχει πλέον μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες, με την ημερομηνία του τοκετού να πλησιάζει.

Το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα του Τέξας και η πρώτη «νίκη» για την παρένθετη μητέρα

Στην υπόθεση έχει εμπλακεί ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, ο οποίος ζήτησε από το δικαστήριο να διασφαλίσει ότι το παιδί θα λάβει την αναγκαία ιατρική φροντίδα μετά τη γέννησή του και ότι δεν θα μεταφερθεί εκτός Τέξας.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και εξέδωσε σχετική απόφαση. Σε αυτήν αναφέρεται: «Με τη γέννηση του παιδιού, θα παρέχεται στο παιδί η ιατρικά ενδεδειγμένη φροντίδα σταθεροποίησης και διατήρησης της ζωής, εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου. Κανείς δεν επιτρέπεται να αρνηθεί, να διατάξει την άρνηση, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εν λόγω φροντίδα. Με τη γέννηση του ζωντανού παιδιού και εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου, κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται: Να απομακρύνει το παιδί (από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται), να απομακρύνει το παιδί από την πολιτεία του Τέξας».

Οι δικηγόροι των βιολογικών γονέων δεν είχαν προχωρήσει σε σχόλιο για την απόφαση.

Από την πλευρά του, ο Πάξτον υποστήριξε ότι: «Το δικαστήριο έλαβε τη σωστή απόφαση, ενεργώντας αμέσως για να προστατεύσει τη ζωή του μωρού Γκάμπριελ και να διασφαλίσει ότι θα λάβει τη φροντίδα που του αξίζει».

🚨 BREAKING: Texas AG Ken Paxton just stepped in to save Baby Gabriel — a surrogate mother fled to Texas after the intended parents demanded she abort their baby.



Here’s what happened:

• The child was diagnosed in the womb with hypoplastic left heart syndrome — a serious but… pic.twitter.com/nUJ3HefOSM — Bennetta Elliott (@belliott123) August 11, 2026

«Το γραφείο μου χρησιμοποίησε κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή του για να προστατεύσει τη ζωή και δεν θα υποχωρήσουμε στην προσπάθειά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ευημερία του μωρού Γκάμπριελ. Κάθε παιδί στην πολιτεία μας αξίζει να λαμβάνει φροντίδα και προστασία, και ακριβώς γι’ αυτό θα αγωνιστώ», πρόσθεσε.

Η στιγμή που οι εξετάσεις αποκάλυψαν το πρόβλημα υγείας του μωρού

Η διάγνωση της σοβαρής καρδιοπάθειας του μωρού έγινε τον Απρίλιο, όταν η εγκυμοσύνη βρισκόταν περίπου στην 20ή εβδομάδα. Μέχρι τότε, όπως ανέφερε η Γουέστ, κανένα από τα προηγούμενα ιατρικά ευρήματα δεν είχε προκαλέσει ανησυχία.

Η ίδια περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε την κατάσταση: «Οι γονείς του μωρού μιλούσαν μέσω FaceTime μετά τον υπέρηχο. Ο γιατρός μπήκε και μας είπε ότι υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό με την καρδιά του μωρού. Δεν υπήρχε ροή αίματος στην αριστερή πλευρά της καρδιάς. Είπε ότι δεν είχε την αρμοδιότητα για διάγνωση και έπρεπε να πάω σε ειδικό εμβρυομητρικής ιατρικής για ένα ακόμη υπερηχογράφημα».

Η διάγνωση ήταν απρόσμενη για όλους, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή η εγκυμοσύνη εξελισσόταν ομαλά και οι εξετάσεις δεν είχαν δείξει κάποιο πρόβλημα.

«Έτσι, ήμασταν όλοι πολύ αναστατωμένοι. Ήταν εντελώς απροσδόκητο. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όλες οι γενετικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, υπήρχε μια ρήτρα στη σύμβαση παρένθετης μητρότητας που επέτρεπε τη διακοπή της κύησης σε περίπτωση “ανωμαλίας” κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και φοβόμουν ότι οι βιολογικοί γονείς του μωρού θα προχωρούσαν στην άμβλωση. Ήμουν αρκετά σίγουρη ότι θα επέλεγαν τη διακοπή της κύησης, και πώς θα μπορούσα να ζήσω με τη συνείδησή μου αν το έκανα αυτό;», πρόσθεσε η Γουέστ.

Surrogate McKenna West who refuses to abort baby despite its biological parents wishes scores early legal victory https://t.co/YomQh6gNG5 pic.twitter.com/7uMoxHOZhu — New York Post (@nypost) August 12, 2026

Η δικαστική διαμάχη πριν από τον τοκετό

Η Γουέστ είχε αρνηθεί να προχωρήσει σε άμβλωση στην Αλάσκα και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με αγωγή που έχουν καταθέσει οι βιολογικοί γονείς, ζητώντας η υπόθεση να εκδικαστεί στην Καλιφόρνια. Η ίδια είναι πρόθυμη να ταξιδέψει στην Καλιφόρνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η απαραίτητη θεραπεία για το παιδί.

Σημειώνεται ότι το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς απαιτεί εξειδικευμένη και άμεση αντιμετώπιση αμέσως μετά τη γέννηση. Τα βρέφη με HLHS υποβάλλονται συνήθως σε χειρουργική επέμβαση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη γέννησή τους, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Στοιχεία του NewYork-Presbyterian αναφέρουν ότι μεταξύ των παιδιών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, το 75% έχει πιθανότητες να φτάσει στην ηλικία των 5 ετών. Για εκείνα που επιβιώνουν μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους, η πιθανότητα να φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών ανέρχεται στο 90%.

Η δικαστική αντιπαράθεση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι βιολογικοί γονείς πρόκειται να παρουσιαστούν στις 25 Αυγούστου ενώπιον δικαστηρίου στην κομητεία του Ντάλας.

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