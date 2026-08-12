Σεισμός στην Κολομβία: Η συγκινητική στιγμή που ένα γατάκι ανασύρεται ζωντανό από τα ερείπια (Video)

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Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Κολομβία, σχεδόν δύο 24ωρα μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους.

Οι διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους στην Κάλι, την Περέιρα, τη Μανισάλες και την Κιβδό – τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με την ένωση δήμων να κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κτίρια κατεστραμμένα.

Παρά τις τεράστιες καταστροφές, συνεργεία διάσωσης, μαζί με εθελοντές, εξακολουθούν να εντοπίζουν ανθρώπους ζωντανούς, ακόμη και 36 ώρες μετά τη φονική σεισμική δόνηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο σεισμός σημειώθηκε τη Δευτέρα, 10/8, στις 07:34 τοπική ώρα, δηλαδή στις 15:34 ώρα Ελλάδας, κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον δυτικό νομό Τσοκό, στις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 103 χιλιόμετρα.

Η διάσωση που προκάλεσε συγκίνηση

Στην Περέιρα, όπου οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης τυχόν επιζώντων συνεχίζονται, κατεγράφη μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, με τους διασώστες να εντοπίζουν κάτω από τα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου κτιρίου ένα μικρό γατάκι και να καταφέρνουν να το απεγκλωβίσουν ζωντανό.

Για να απομακρύνουν με ασφάλεια το ζώο από τα ερείπια, διασώστες και εθελοντές συνεργάστηκαν σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, ολοκληρώνοντας έτσι μια ιδιαίτερα συγκινητική διάσωση μέσα στην τραγωδία.

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