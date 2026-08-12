Κολομβία: 31χρονη ανασύρθηκε ζωντανή σχεδόν 30 ώρες μετά τον σεισμό – Στους 254 οι νεκροί, δραματικές διασώσεις (Videos)

Takeaways by to pontiki AI Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε τη δυτική Κολομβία προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 254 ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια, ενώ μια 31χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή στην πόλη Κάλι μετά από 30 ώρες εγκλωβισμού.

Οι αρχές εκτιμούν ότι δεκάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, με τις επιχειρήσεις να εντείνονται εντός του κρίσιμου πρώτου εικοσιτετραώρου.

Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε μέτρα οικονομικής στήριξης για τους σεισμόπληκτους, ενώ η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα προσφέροντας ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

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Μια 31χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στην Κάλι, σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη δυτική Κολομβία το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου. Την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση εγκλωβισμένων, ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει τουλάχιστον τους 254 νεκρούς, σύμφωνα με στοιχεία πληγέντων δήμων που συγκέντρωσε το Reuters.

Οι διασώστες στην Κάλι κατάφεραν την Τρίτη να ανασύρουν ζωντανή την 31χρονη, η οποία κατοικούσε στον δεύτερο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρρευσε.

Ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης «Caracol» ότι η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου 16 ώρες.

Τα μέλη του σωστικού συνεργείου χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος «επτά ή οκτώ μέτρων» κάθετα μέσα στο βουνό των συντριμμιών, προκειμένου να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίστηκε «καλή, με δεδομένες τις περιστάσεις».

Woman rescued after being trapped under rubble for more than 30 hours after earthquake in Pereira, Colombia pic.twitter.com/WWFKvhAUaa August 12, 2026

Σύμφωνα με τον Σάντσες, στο ίδιο κτίριο εκτιμάται ότι παραμένουν παγιδευμένοι ακόμη 24 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον δύο από αυτούς είναι γνωστό ότι βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Σιωπή στα συντρίμμια για να ακουστούν οι επιζώντες

Σε άλλα σημεία των πληγεισών περιοχών, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ερευνούν τους τεράστιους σωρούς συντριμμιών.

Κατά διαστήματα, οι διασώστες ζητούν από τον συγκεντρωμένο κόσμο να επικρατήσει απόλυτη σιωπή, ώστε να μπορέσουν να ακούσουν οποιονδήποτε εγκλωβισμένο επιχειρεί να επικοινωνήσει ή να δώσει σημάδια ζωής.

#Internacionales | ⛑️🇨🇴 Diana, la mujer que permanecía atrapada bajo los escombros en el barrio Capri, sur de Cali, Colombia, fue rescatada por los socorristas que trabajan en esa zona de la capital del Valle del Cauca.



pic.twitter.com/3TIOLqWPip — #ÚltimaHora (@ultimahsv) August 11, 2026

Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και μηχανήματα έργου έχουν ριχτεί στη μάχη των ερευνών, δουλεύοντας ασταμάτητα.

Παράλληλα, κάτοικοι μοιράζουν τρόφιμα και νερό σε σεισμόπληκτους και σωστικά συνεργεία, σε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης.

Confirman persona con vida bajo los escombros en Cali y comienza el rescate.



❤️‍🩹 Tras horas de búsqueda, los organismos de socorro confirmaron que hay una persona con vida bajo los escombros en El Limonar, Cali. Cerca del lugar también habría un perro que va y viene entre los… pic.twitter.com/BYt3myDJ7O — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 12, 2026

Σε ορισμένες πόλεις επιβλήθηκε, την ίδια ώρα, απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, προκειμένου να αποτραπούν λεηλασίες.

Στους 254 οι νεκροί

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 σημειώθηκε τη Δευτέρα στις 07:34 τοπική ώρα, 15:34 ώρα Ελλάδας, κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, στον δυτικό νομό Τσοκό.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) κατέγραψε το επίκεντρο περίπου 5 χιλιόμετρα από το Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ και το εστιακό βάθος στα περίπου 107 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός είναι από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει την Κολομβία τα τελευταία χρόνια και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της δυτικής χώρας.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, βασισμένους σε στοιχεία που ανακοίνωσαν οι πληγέντες δήμοι, οι νεκροί έφτασαν τους 254. Από αυτούς, 101 καταγράφηκαν στην Περέιρα, στην αποκαλούμενη «γη του καφέ», και 95 στην Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας.

Παράλληλα, ανεπίσημες εκτιμήσεις, οι οποίες βασίζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπου πολίτες δηλώνουν αγνοούμενους συγγενείς τους, ανεβάζουν τον αριθμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται σε περίπου 4.000.

The Colombia earthquake has killed at least 224 people, left around 3,000 missing, and injured hundreds more.📍 Pereira. pic.twitter.com/6fSROq255l — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 11, 2026

Οι κρίσιμες 72 ώρες

Οι πρώτες 72 ώρες μετά από έναν μεγάλο σεισμό θεωρούνται καθοριστικές για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από ερείπια.

Όσο περνά αυτό το χρονικό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται σημαντικά, γεγονός που εντείνει την πίεση στις ομάδες διάσωσης.

Η εικόνα στην Κάλι είναι σε πολλές περιοχές αποκαρδιωτική. Από ψηλά, ορισμένες γειτονιές μοιάζουν σαν να έχουν βομβαρδιστεί.

WATCH: Video appears to show multiple buildings collapsed in Cali, Colombia, following the powerful 7.4M earthquake (terremoto) pic.twitter.com/D8v5gNeMwJ — Scope Report (@ScopeReport_) August 10, 2026

Εκεί όπου βρίσκονταν σπίτια και άλλα κτίρια έχουν απομείνει τεράστιοι σωροί από μπάζα, ενώ στους δρόμους αυτοκίνητα βρίσκονται πεταμένα ή καταπλακωμένα από τοίχους και όγκους μπετόν.

Με σκαπάνες, φτυάρια ακόμη και με γυμνά χέρια, κάτοικοι επιχειρούν να βοηθήσουν τις ομάδες διάσωσης.

Σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί ανθρώπινες αλυσίδες για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

«Δουλεύουμε μαζί με την ελπίδα να σώσουμε έστω μια ζωή», ανέφερε ο Χαβιέρ Μουνιός.

Ζημιές ακόμη και σε νοσοκομεία

Οι καταστροφές δεν άφησαν ανεπηρέαστες ούτε τις υγειονομικές δομές.

Νοσοκομεία στην Κάλι υπέστησαν ζημιές, ενώ τμήμα πανεπιστημιακού νοσοκομείου κατέρρευσε, αναγκάζοντας γιατρούς και νοσηλευτές να μεταφέρουν ασθενείς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς δέχθηκαν ιατρική φροντίδα σε παρακείμενους κήπους.

Η Κάλι, η Περέιρα, η Μανισάλες και η Κιβδό συγκαταλέγονται στις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο.

Προηγούμενοι απολογισμοί έκαναν λόγο για περισσότερους από 1.600 τραυματίες και εκατοντάδες κτίρια που κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ οι αριθμοί μεταβάλλονται καθώς συνεχίζεται η καταγραφή της καταστροφής.

«Τα χάσαμε όλα»

Στην Περέιρα, μεγάλο μέρος των περίπου 480.000 κατοίκων βρέθηκε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέμεινε περιορισμένη.

Χιλιάδες άνθρωποι προτίμησαν να περάσουν τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι τους συνεχείς μετασεισμούς. Περισσότερες από 100 μετασεισμικές δονήσεις είχαν καταγραφεί μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Σε πάρκα στήθηκαν σκηνές και στρώματα για τους σεισμόπληκτους.

«Τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε ζωντανοί», είπε ο 23χρονος Χοάν Ταμπάσκο, ο οποίος κατέφυγε σε πάρκο μαζί με τη σύντροφό του και τον επτά μηνών γιο τους.

«Είναι απίστευτο πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα», πρόσθεσε.

Για άλλους κατοίκους, η αναζήτηση των δικών τους ανθρώπων εξελίσσεται ήδη σε θρήνο.

«Η θεία μου ζούσε εδώ. Είναι κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο Χόρχε Γκονσάλες μπροστά σε κατεστραμμένο κτίριο.

Όπως εξήγησε, οι διασώστες δεν είχαν καταφέρει να την ανασύρουν λόγω διαρροής αερίου.

«Όσο δεν έχει βρεθεί το πτώμα της, δεν έχω καμιά πρόθεση να φύγω από εδώ», πρόσθεσε.

Άλλοι έχουν να αντιμετωπίσουν κυρίως την πλήρη απώλεια της περιουσίας τους.

«Τα χάσαμε όλα», δήλωσε η Στέλλα Γκάλβις, η οποία κατάφερε να βγει εγκαίρως από το κτίριο όπου ζούσε μαζί με τον σύζυγο και το παιδί της.

«Επιζήσαμε σαν από θαύμα», ανέφερε.

Στις πληγείσες περιοχές ο νέος πρόεδρος

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία για την περίοδο 2026-2030, επισκέφθηκε την Περέιρα και ανακοίνωσε μέτρα οικονομικής στήριξης για τους πληγέντες. Η επίσημη ιστοσελίδα της κολομβιανής προεδρίας επιβεβαιώνει ότι ο δε λα Εσπριέγια είναι ο σημερινός πρόεδρος της χώρας.

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση σχεδιάζει επιδότηση ενοικίου για οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους, ενώ ανακοινώθηκε και οικονομική ελάφρυνση για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε σεισμόπληκτους.

Vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho los colombianos, bajo una misma bandera.



Abrazo fraternalmente a las familias manizalitas y colombianas, que lo han perdido todo. No escatimaremos esfuerzos ni recursos para proteger a nuestra gente.



¡Firme por la Patria!… pic.twitter.com/X7nqE9OZgI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 11, 2026

Η Περέιρα είχε χτυπηθεί και το 1999 από καταστροφικό σεισμό, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους.

Διεθνής βοήθεια προς την Κολομβία

Η καταστροφή προκάλεσε άμεση διεθνή κινητοποίηση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ χώρες και διεθνείς οργανισμοί προσέφεραν ανθρωπιστική και τεχνική υποστήριξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκε για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της καταστροφής, ενώ ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα θύματα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του προς τον λαό και την κυβέρνηση της Κολομβίας.

Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός πέρα από τα σύνορα της Κολομβίας, μεταξύ άλλων στον Ισημερινό, στον Παναμά και στη Βενεζουέλα.

Οι χώρες της περιοχής βρίσκονται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια εκτεταμένη ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που συνδέεται με τις κινήσεις των τεκτονικών πλακών.

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