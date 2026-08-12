Καιρός: Ακόμη μία μέρα ζέστης και ισχυρών ανέμων, έως 38 βαθμούς ο υδράργυρος – «Δροσίζει» από αύριο (videos)

Takeaways by to pontiki AI Ο καιρός σήμερα παραμένει γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται σημαντική μεταβολή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας λόγω καθόδου ψυχρότερων αέριων μαζών στην περιοχή.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει έως και 8 βαθμούς, διατηρώντας τις μέγιστες τιμές κάτω από τους 31 βαθμούς κατά το τριήμερο Παρασκευής έως Κυριακής.

Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

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Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα, Τετάρτη (12/8), με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Από το απόγευμα της Πέμπτης (12/8) προβλέπεται σοβαρή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τη δημιουργία ενός συστήματος υψηλών πιέσεων «Ωμέγα Εμποδισμού» που θα επιτρέψει την κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών προς την Ανατολική Μεσόγειο και κατ’ επέκταση προς την χώρα μας.

Αυτό συνεπάγεται μία πτώση των θερμοκρασιών της τάξεως των 8 βαθμών κελσίου, με αποτέλεσμα από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου, οι μέγιστες θερμοκρασίες σε τοπικό επίπεδο να πέσουν κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής στο σύνολο της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει πρόσκαιρα τους 30 με 31 βαθμούς κελσίου, ειδικά στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, ενώ παράλληλα θα έχουμε και την περαιτέρω ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα (12/8):

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά των βορειότερων περιοχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (13/8)

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (14/8)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για το Σάββατο (15/8)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

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