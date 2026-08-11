Ο Πάνος Βλάχος και η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Πάρκο Πάρου

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Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 συνεχίζεται στο Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου με δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές, φιλοξενώντας δύο από τις πιο αγαπημένες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, 21:00

Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, στις 21:00, στο Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης, τον Πάνο Βλάχο, σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και ανεπιτήδευτη επικοινωνία με το κοινό. Με τον ιδιαίτερο τρόπο που τον χαρακτηρίζει, ο αγαπημένος δημιουργός επιστρέφει στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική, την αφήγηση και τον αυθορμητισμό.

Έχοντας στις αποσκευές του τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί από το κοινό, αλλά και υλικό από τον πιο πρόσφατο δίσκο του με τίτλο «Πληγή Έμπνευσης», ο Πάνος Βλάχος μοιράζεται επί σκηνής νέες ιστορίες, ανέκδοτα τραγούδια και στιγμές που γεννιούνται εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε μια μοναδική εμπειρία.

Με τη χαρακτηριστική του αμεσότητα, το χιούμορ και τη θεατρική του ιδιοσυγκρασία, δημιουργεί μια ζωντανή σχέση με το κοινό, όπου η μουσική συναντά την προσωπική εξομολόγηση, την κοινωνική παρατήρηση και την ανάγκη για αυθεντική έκφραση. Κάθε συναυλία γίνεται μια ξεχωριστή αφήγηση, γεμάτη ρυθμό, συγκίνηση και απρόβλεπτες εκπλήξεις.

Μαζί του επί σκηνής βρίσκονται οι Αλέξανδρος Κούρος (πλήκτρα), Χρήστος Ζαντιώτης (ηλεκτρική κιθάρα) και Κώστας Φόρτσας (πνευστά), δημιουργώντας έναν δυναμικό μουσικό διάλογο που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παράστασης.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, στην προστατευόμενη χερσόνησο του Άι-Γιάννη Δέτη. Εκεί όπου το κυκλαδίτικο τοπίο συναντά τον πολιτισμό, το Φεστιβάλ στο Πάρκο συνεχίζει να φιλοξενεί καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα και τη δημιουργική τους ματιά, προσφέροντας στο κοινό αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πάνος Βλάχος

Μαζί του επί σκηνής:

● Αλέξανδρος Κούρος – πλήκτρα

● Χρήστος Ζαντιώτης – ηλεκτρική κιθάρα

● Κώστας Φόρτσας – πνευστά

Ηχοληψία: Νίκος Κωνσταντάκης

Παραγωγή: IMAGINART

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Γενική είσοδος 20€

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά έως 6 ετών

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ

Στα τραγούδια μας χωράνε όλα όσα αγαπάμε

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, 21:00

Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 υποδέχεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 21:00, στο Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης, τη Φωτεινή Βελεσιώτου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Με την αυθεντικότητα, τη βαθιά εκφραστική της δύναμη και την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία, η σπουδαία ερμηνεύτρια παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, χιούμορ και μουσικές εκπλήξεις.

Μαζί με τη μπάντα της, η Φωτεινή Βελεσιώτου ταξιδεύει το κοινό μέσα από τραγούδια της προσωπικής της δισκογραφίας, όπως οι αγαπημένες «Μέλισσες» και τα «Διόδια», τα οποία συνομιλούν δημιουργικά με λαϊκά, έντεχνα, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις.

Σε μια συναυλία που αποφεύγει τις συμβάσεις και αφήνει χώρο στον αυθορμητισμό, οι μελωδίες μετατρέπονται σε ιστορίες και οι ιστορίες σε κοινές εμπειρίες. Με αμεσότητα και ζεστασιά, η παράσταση χτίζει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό, δημιουργώντας την αίσθηση μιας μεγάλης παρέας όπου το γέλιο συναντά τη συγκίνηση και η μουσική γίνεται κοινός τόπος έκφρασης.

Άλλωστε, όπως δηλώνει και ο τίτλος της φετινής της περιοδείας, «Στα τραγούδια μας χωράνε όλα όσα αγαπάμε»: όλα όσα μας κάνουν να θυμόμαστε, να ονειρευόμαστε, να συγκινούμαστε και να μοιραζόμαστε στιγμές που μένουν ζωντανές στον χρόνο.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, στην προστατευόμενη χερσόνησο του Άι-Γιάννη Δέτη. Εκεί όπου η φύση συναντά τον πολιτισμό, το Φεστιβάλ στο Πάρκο συνεχίζει να φιλοξενεί κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, προσφέροντας στο κοινό αξέχαστες μουσικές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Φωτεινή Βελεσιώτου – ερμηνεία

● Δημήτρης Μπασδάνης – κιθάρες, ενορχηστρώσεις

● Αγγελική Παρδάλη – σαντούρι, φωνή

● Ανέστης Τσιαρτσιανίδης – βιολί, φωνητικά

● Μάνος Ναζλής – κρουστά

Οργάνωση παραγωγής: ImaginArt Live

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Γενική είσοδος 20€

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά έως 6 ετών

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