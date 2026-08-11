Αυτοί είναι οι 10 πιο φονικοί σεισμοί στη Λατινική Αμερική

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Τουλάχιστον 160 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από έναν ισχυρό σεισμό που έπληξε τη δυτική Κολομβία νωρίς τη Δευτέρα, γκρεμίζοντας κτίρια σε αρκετές πόλεις και αφήνοντας άλλους παγιδευμένους στα ερείπια.

Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε λίγες μέρες αφότου ο ακροδεξιός δικηγόρος Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα ορκίστηκε πρόεδρος, έρχεται μετά τους καταστροφικούς διπλούς σεισμούς που έπληξαν τη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο, σκοτώνοντας περισσότερους από 6.000 ανθρώπους.

Η Λατινική Αμερική βρίσκεται στην κορυφή ενός σύνθετου δικτύου ρηγμάτων και έχει υποστεί μερικούς από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στον κόσμο. Ακολουθεί μια ματιά σε 10 από τους πιο θανατηφόρους σεισμούς της περιοχής:

Ο σεισμός της Αϊτής το 2010

Μέγεθος: 7,0

Αριθμός νεκρών: 316.000

Παρά το γεγονός ότι κατέγραψε ασθενέστερο μέγεθος από άλλους σεισμούς σε αυτήν τη λίστα, ο σεισμός της Αϊτής το 2010 ήταν ο δεύτερος πιο θανατηφόρος στην ιστορία, μετά τον σεισμό της επαρχίας Σαανσί του 1556 στην Κίνα που άφησε πίσω του περίπου 830.000 νεκρούς.

Αυτός ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρος επειδή έπληξε την πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, η οποία δεν διέθετε ισχυρές υποδομές και κτίρια σχεδιασμένα να αντέχουν σε ισχυρούς σεισμούς. Οι κακές κατασκευαστικές πρακτικές, τα κτίρια από σκυρόδεμα και η έλλειψη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της καταστροφής συνέβαλαν στον υψηλό αριθμό νεκρών.

Ο σεισμός οδήγησε σε απώλειες ύψους περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν το 120% του ΑΕΠ της χώρας για το 2009.

Οι σεισμοί Ισημερινού-Κολομβίας το 1868

Μέγεθος: 7,7

Αριθμός νεκρών: 70.000

Ξεκινώντας με έναν σεισμό μικρότερης έντασης τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου και στη συνέχεια με σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ το επόμενο πρωί, αυτό το σύμπλεγμα σεισμών κατέστρεψε αρκετές πόλεις και οδήγησε σε περίπου 40.000 νεκρούς στον Ισημερινό και 30.000 νεκρούς στην Κολομβία.

Σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε εκείνο το έτος και τεκμηριώνει την καταστροφή, μια κυβερνητική επιτροπή έγραψε ότι η πόλη Ιμπάρα κοιμόταν όταν ο σεισμός χτύπησε στις 1:15 π.μ. Το βιβλίο ανέφερε: «Σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα (η Ιμπάρα) μετατράπηκε σε ένα μεγάλο και θλιβερό νεκροταφείο. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός της θάφτηκε κάτω από τα ερείπια των δικών του υπνοδωματίων».

Ο σεισμός του Περού το 1970

Μέγεθος: 7,9

Αριθμός νεκρών: 66.794

Αυτός ο υποθαλάσσιος σεισμός προκάλεσε την πιο θανατηφόρα κατολίσθηση στην ιστορία, αφού αποσταθεροποίησε το βόρειο τείχος του ψηλότερου βουνού του Περού. Η μάζα του πάγου και των βράχων αύξησε την ταχύτητα και τα συντρίμμια καθώς κατευθυνόταν προς τις πόλεις Γιουνγκάι και Ρανραχίρκα με ταχύτητες έως και 335 χλμ/ώρα.

Η κατολίσθηση έφτασε στις πόλεις με σχεδόν 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πάγου και βράχων, θάβοντάς τες σε έως και 4 μέτρα λάσπης. Υπολογίζεται ότι 19.000 άνθρωποι πέθαναν στο Γιουνγκάι, ενώ μόνο 2.500 επέζησαν. Έως και το 70% άλλων πόλεων όπως το Τσιμπότε και το Χουάρας καταστράφηκαν. Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Ο σεισμός του Ισημερινού το 1797

Μέγεθος: 8,3

Αριθμός νεκρών: 40.000

Ο ισχυρότερος γνωστός σεισμός που έπληξε τον Ισημερινό, αυτός ο σεισμός έπληξε το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στην τροποποιημένη κλίμακα έντασης Mercalli, η οποία μετρά τις επιπτώσεις που βιώνουν οι άνθρωποι.

Ο σεισμός προκάλεσε κατολισθήσεις και εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρο τον Ισημερινό, συμπεριλαμβανομένων του Κίτο, της Ριομπάμπα, της Λατακούνγκα και του Αμπάτο. Ιστορικοί και μαρτυρίες περιγράφουν βίαιες δονήσεις που ισοπέδωσαν κτίρια μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο σεισμός της Χιλής το 1939

Μέγεθος: 8,3

Αριθμός νεκρών: 30.000

Η Χιλή είναι γνωστή για τον ισχυρότερο καταγεγραμμένο σεισμό στην ιστορία – μεγέθους 9,5 Ρίχτερ το 1960 – ωστόσο ο σεισμός του 1939 στη νότια πόλη Τσιλάν ήταν αυτός που σηματοδότησε τον πιο θανατηφόρο σεισμό της χώρας.

Σε ένα βιβλίο που καταγράφει τους σεισμούς στη Χιλή, η σεισμολόγος Σίνα Λόμνιτς δήλωσε ότι τα αδύναμα δομικά υλικά, όπως η άσφαλτος, μαζί με την «ουσιαστική απουσία μηχανικού σχεδιασμού ή διατάξεων κατά της πλευρικής δύναμης», συνέβαλαν στον υψηλό αριθμό νεκρών.

Ο σεισμός κατέστρεψε τις πόλεις Τσιλάν και Κονσεπσιόν και οδήγησε στον πρώτο αντισεισμικό οικοδομικό κανονισμό της Χιλής.

Ο σεισμός της Βενεζουέλας το 1812

Μέγεθος: 7,7

Αριθμός νεκρών: 26.000

Μια ανάλυση του 1962 υποδηλώνει ότι αυτό το συμβάν ήταν στην πραγματικότητα ένα τρίο σεισμών που προκλήθηκαν ο ένας από τον άλλον και σε κοντινή απόσταση. Ο σεισμός κατέστρεψε περίπου το 90% του Καράκας και προκάλεσε χιλιάδες θανάτους στο Μπαρκισιμέτο, τη Μέριδα, τη Λα Γκουάιρα και το Σαν Φελίπε.

Η καταστροφή χτύπησε κατά τη διάρκεια του επαναστατικού πολέμου της Βενεζουέλας εναντίον της Ισπανίας, τον οποίο οι ισπανικές αρχές ονόμασαν θεϊκή τιμωρία εναντίον των επαναστατών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν τρόφιμα και χρήματα στη Βενεζουέλα, σε ένα πρώιμο παράδειγμα προσφοράς ξένης βοήθειας.

Ο σεισμός της Αρίκα το 1868

Μέγεθος: 8,5

Αριθμός νεκρών: 25.000

Αυτός ο σεισμός έπληξε την πόλη Αρίκα στην τότε Χιλή, καταστρέφοντας τις πόλεις Αρίκα, Αρεκίπα, Μοκέγκουα, Μολέντο και Ίλο.

Η δόνηση προκάλεσε επίσης ένα τσουνάμι που ισοπέδωσε τις πόλεις-λιμάνια του Περού και προκάλεσε καταστροφικά κύματα μέχρι τη Χαβάη και τη Νέα Ζηλανδία.

Ο σεισμός της Γουατεμάλας το 1976

Μέγεθος: 7,5

Αριθμός νεκρών: 23.000

Αφού έπληξε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Πόλης της Γουατεμάλας, στις 3 π.μ., ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα . Σπίτια σαν από πλαστελίνη καταστράφηκαν και ισχυροί μετασεισμοί προκάλεσαν επιπλέον θανάτους. Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν άστεγοι και περίπου τα δύο πέμπτα των νοσοκομείων της χώρας καταστράφηκαν.

Ο σεισμός της Βενεζουέλας το 1797

Μέγεθος: Δεν ισχύει

Αριθμός νεκρών: 16.000

Ο Γερμανός γεωγράφος και φυσιοδίφης Βαρώνος Αλεξάντερ φον Χούμπολτ κατέγραψε αυτόν τον σεισμό που κατέστρεψε την πόλη Κουμάνα και τη γύρω περιοχή. Μάρτυρες ανέφεραν δυνατούς υπόγειους θορύβους και μυρωδιά θείου πριν από τον σεισμό, και ένας κατάλογος του 1855 με παλαιότερους σεισμούς περιέγραφε «φλόγες ανέβαιναν από τη γη, ακολουθούμενες από έναν υπόγειο θόρυβο σαν φυσαλίδες, και στη συνέχεια κραδασμούς» κοντά στον κόλπο του Καριάγκο.

Ο σεισμός της Αργεντινής το 1861

Μέγεθος: Άγνωστο

Αριθμός νεκρών: 14.000

Ο σεισμός χτύπησε κοντά στα μεσάνυχτα και κατέστρεψε τα περισσότερα κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της Βασιλικής του Σαν Φρανσίσκο, στην πόλη Μεντόζα. Οι πανταχού παρούσες λάμπες αερίου της εποχής συνέβαλαν σε πυρκαγιές που κατέστρεψαν τα ερείπια και διήρκεσαν για μέρες, οδηγώντας σε εκτεταμένες λεηλασίες και λεηλασίες.

Η Βάση Δεδομένων Σημαντικών Σεισμών δεν παρέχει το μέγεθος του σεισμού, αλλά άλλα αρχεία εκτιμούν ότι έφτασε το μέγεθος τα 7,2 Ρίχτερ.

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