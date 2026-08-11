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11.08.2026 16:14

Προφυλακιστέα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό στην Marfin

11.08.2026 16:14
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Με σύμφωνη γνώμη της 3ης ανακρίτριας και του εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέα,η 46χρονη Ελληνίδα η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φονική εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010.

Η κατηγορούμενη που οδηγήθηκε το πρωί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. 

Όπως υποστηρίζει μέσω του συνηγόρου της, συμμετείχε στη διαδήλωση εκείνης της ημέρας, ωστόσο δεν βρισκόταν μπροστά από το κτήριο της τράπεζας τη στιγμή της επίθεσης. Νωρίτερα, ενώπιον της ανακρίτριας κατέθεσε ως μάρτυρας και η αδελφή της κατηγορουμένης. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, βρισκόταν μαζί με την 46χρονη στην πορεία και πέρασαν μπροστά από το κτήριο της τράπεζας πριν από την επίθεση.

Η 46χρονη προσκόμισε, διά του συνηγόρου της Κώστα Παπαδάκη, στην δικαστική λειτουργό ένα πολυσέλιδο υπόμνημα στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της προς αντίκρουση της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή που της αποδίδεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε κατά την απολογία της, σε όλες τις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού, αναφέροντας πως γνωρίζει εξ όψεως μόνο, τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους, συγκατηγορούμενούς της για τους θανάτους τριών εργαζομένων μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της Marfin.

 «Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενούς μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο» φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία της. 

Η υπεράσπιση της 46χρονης ανέφερε πως τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας από την ανάλυση του φωτογραφιών δεν καταλήγουν στην ταυτοποίηση αλλά σε περιορισμένη υποστήριξη ομοιότητας και υποστηρίζει ότι τα ίδια στοιχεία είχαν εξεταστεί το 2022 και είχαν οδηγήσει στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ορίσει τον δικαστικό πραγματογνώμονα Γιώργο Καραθανάση, Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αναλυτή ψηφιακών και ηλεκτρονικών πειστηρίων, ως τεχνικό σύμβουλο. Ο κ. Καραθανάσης σε έκθεση που συνέταξε με βάση την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φαίνεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει καμία διαφορά σε σχέση με εκείνα που ερεύνησαν οι αρχές το 2022 και, όπως έχει δηλώσει ο συνήγορος της κατηγορουμένης Κώστας Παπαδάκης, είχαν οδηγήσει την έρευνα στο αρχείο. 

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:44
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