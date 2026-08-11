Φωτιά σε σπίτι στα Γλυκά Νερά – Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα (11/8) το μεσημέρι σε χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά Αττικής, στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο.

Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό αντιμετώπιση, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

#Πυρκαγιά σε χώρο κατοικίας, στα Γλυκά νερά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες, εθελοντές και 7 οχήματα. August 11, 2026

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