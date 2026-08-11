Άγιος Δημήτριος: Τα πρώτα ευρήματα και τα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό – Αναμένονται απαντήσεις από τη νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις (Video)

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Τις πρώτες απαντήσεις σχετικά με τα αίτια θανάτου του αξιωματικού της αστυνομίας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει άμεσα.

Για την ώρα, οι πρώτες πληροφορίες από την επιτόπια εξέταση του πτώματος από ιατροδικαστή αναφέρουν ότι ο θάνατος επήλθε περίπου 10 ώρες πριν τον εντοπισμό του και ότι υπήρχε πνευμονικό οίδημα και έντονα σημάδια υποξίας (έλλειψη οξυγόνου). Στη σορό θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις, ωστόσο θα χρειαστούν κάποιες εβδομάδες για τα αποτελέσματά τους. Υπενθυμίζεται ότι ο νεκρός αστυνομικός είχε φύγει από το σπίτι που διαμένει με την επίσης αστυνομικό σύντροφό του στην περιοχή του Νέου Κόσμου το βράδυ της Κυριακής και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας και μετά από σχεδόν δυόμισι ώρες εντοπίστηκε νεκρός, με το όχημα σταθμευμένο σε υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ο νεκρός ήταν στη θέση του συνοδηγού και το όχημα κλειδωμένο, ενώ το πτώμα έφερε σημάδια στο πρόσωπο που παρέπεμπαν σε χτυπήματα, γεγονός που οδήγησε στην ενημέρωση της Δ.Α.Ο.Ε., κλιμάκιο της οποίας συμμετέχει στην έρευνα για το μυστηριώδες περιστατικό.

Ο αστυνομικός, που βρέθηκε στη διασταύρωση της οδού Πικροδάφνης με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης, ότι το κλειδί του οχήματος βρέθηκε μέσα σε αυτό, ενώ ο αστυνομικός φαίνεται πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, καθώς εντοπίστηκε ένα μπουκάλι σχεδόν άδειο. Οι αστυνομικοί διερευνούν από καταθέσεις να δουν αν τον απασχολούσε κάτι ή αν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφός του κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο 38χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν χαθούν τα ίχνη του δεν είχε προηγηθεί κάποιος καβγάς μεταξύ τους. Όπως υποστήριξε η γυναίκα, θεώρησε ότι ο 38χρονος είχε φύγει για την υπηρεσία του, καθώς λόγω της φύσης της δουλειάς του, συχνά απουσίαζε κατά τη διάρκεια της νύχτας και επέστρεφε στο σπίτι τους το επόμενο πρωί. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός στο παρελθόν είχε πάρει αναρρωτικές άδειες για λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Μιλώντας στο MEGA, ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, σημείωσε ότι «είναι ένα περιστατικό το οποίο μας έχει σοκάρει όλους. Βρέθηκε αργά χθες το βράδυ, κοντά στα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, νεκρός σε ένα υπηρεσιακό όχημα και γίνονται διάφορα ερωτήματα. Ξεκίνησε αμέσως η έρευνα των αστυνομικών υπηρεσιών, μια έρευνα από διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες και από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για να εξαχθούν τα συμπεράσματα αυτής, αυτού, αυτού του θανάτου».

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Κατά τον Ν. Ρήγα, «το κρίσιμο είναι και η μακροσκοπική εξέταση του χώρου, δηλαδή αυτό που προβληματίζει ότι ήταν το αυτοκίνητο κλειδωμένο, το υπηρεσιακό όχημα, ότι καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Κάποιες εκδορές που βρέθηκαν πάνω στα χέρια και στον λαιμό. Η κατάσταση ενδεχομένως θα εξεταστεί, το πώς βρέθηκε, σε τι κατάσταση ήταν ο ρουχισμός του, τι είχε πάνω του, τι είχε μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό όμως που είναι το πιο κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ακόμα η έρευνα διενεργείται και είναι πολύ νωρίς να έχουμε συμπεράσματα, είναι η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές εξετάσεις ιατροδικαστικής ή πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα αναδείξει το, τα αίτια του θανάτου, ο χρόνος θανάτου».

«Αν είναι από εγκληματική ενέργεια, αν είναι από παθολογικά αίτια, αν είναι από οτιδήποτε άλλο, θα φανεί. Όπως επίσης και βέβαια οι επαφές οι τηλεφωνικές, το κινητό τηλέφωνο, γιατί από το στίγμα του κινητού ουσιαστικά βρέθηκε. Μετά από την κατάθεση που είχε κάνει η σύντροφός, η οποία έλεγε ότι για πολλές ώρες ήταν εξαφανισμένος και δεν απαντούσε και το έκανε σε ένα όμορο του Τμήματος Ασφαλείας του, της Ακροπόλεως. Είναι ακόμα νωρίς. Περιμένουμε πραγματικά, είναι θλιβερό και να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς», δήλωσε ο Ν. Ρήγας.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης ανέφερε ότι «πρώτα πρέπει να αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια ή κάποια αυτοχειρία. Άρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο πρέπει να λάβει χώρα από τον ιατροδικαστή με την αυτοψία, νεκροψία νεκροτομή. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα εάν πρόκειται για έναν βίαιο θάνατο ή για έναν φαρμακευτικό θάνατο ή αν αποτελεί ένα παθολογικό εντελώς αίτιο, δηλαδή μια αιτία η οποία δεν σχετίζεται ούτε με αυτοχειρία, αλλά ούτε και με εγκληματική ενέργεια. Όλα αυτά θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, η οποία φυσικά πρέπει να γίνουν πρώτα ιστοπαθολογικές και τοξικολογικές, οι οποίες είναι και οι πιο κρίσιμες σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάσεις. Οι αμυχές μπορεί να είναι και εντελώς άσχετες με το περιστατικό. Αυτό θα φανεί από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης».

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