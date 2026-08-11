Τραγωδία στα Τρίκαλα – Νεκρό βρέφος 15 μηνών

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Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στα Τρίκαλα, με ένα 15 μηνών βρέφος να χάνει τη ζωή του βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, το μωρό εντοπίστηκε από την οικογένειά του χωρίς αισθήσεις και άμεσα ειδοποίησαν το 166.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το μωρό και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Εκεί, οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν στη ζωή, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναζωογόνησης.

Δυστυχώς, παρά τη μάχη με τον χρόνο που έδωσε το υγειονομικό προσωπικό, το 15 μηνών παιδί δεν τα κατάφερε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Φως στις συνθήκες και την αιτία που προκάλεσαν τον θάνατο του βρέφους αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση, μετά τη διενέργεια της προγραμματισμένης νεκροψίας-νεκροτομής.

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών έχει αναλάβει η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

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