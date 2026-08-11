Liam Payne: Αδημοσίευτες φωτογραφίες λίγο πριν τη μοιραία πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Τι αποκαλύπτουν τα αστυνομικά αρχεία

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Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τις τελευταίες ώρες του Λίαμ Πέιν των One Dierection, στο ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες, όπου σκοτώθηκε, έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας στιγμές λίγο πριν από τον τραγικό θάνατό του.

Η Daily Mail απέκτησε περίπου 3.000 φωτογραφίες, έγγραφα, καταθέσεις και αναφορές από τις αστυνομικές Αρχές της Αργεντινής, μεταξύ των οποίων και υλικό από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι του δωματίου του στον τρίτο όροφο.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης την απελπισία της οικογένειάς του, με μια ένορκη δήλωση από τον πατέρα του Λίαμ, Τζεφ, να λέει στους εισαγγελείς ότι ο γιος του «έφυγε» ενώ βρισκόταν στα χέρια των δαιμόνων του λέγοντας: «Δεν είχε τον έλεγχο αυτού που έκανε. Δεν ήταν ο Λίαμ». Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν η σύντροφός του, Κέιτ Κάσιντι, αποχώρησε για τις ΗΠΑ, αφήνοντάς τον μόνο στην πρωτεύουσα της Αργεντινής. Ο πατέρας του αποκάλυψε στις αρχές ότι ο γιος του χανόταν μόλις έμενε χωρίς επιτήρηση, τονίζοντας πως υπό την επήρεια ουσιών μετατρεπόταν σε έναν άνθρωπο που δεν είχε τον έλεγχο των πράξεών του. Παρά τις προσπάθειες της οικογένειάς του να τον κρατήσει ασφαλή, η απομόνωση στο ξενοδοχείο λειτούργησε ως καταλύτης.

The never-before-seen pictures of Liam Payne's last hours: Haunted and prowling a Buenos Aires hotel, begging call girls to help him make crack, the Mail shares the startling revelations inside explosive police files https://t.co/z2JfkWmnbV — Daily Mail (@DailyMail) August 8, 2026

Ενώ ορισμένες πληροφορίες είναι πολύ προσωπικές για να κοινοποιηθούν αναφέρει η εφημερίδα, η κρυφή συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σκιαγραφεί το πιο ξεκάθαρο – και πιο βαθιά οδυνηρό – πορτρέτο ενός ανθρώπου εντελώς αποκομμένου από την πραγματικότητα,ώρες πριν από τον θάνατό του.

Fotos inéditas da polícia argentina mostram últimos momentos de Liam Payne antes de queda fatal https://t.co/uShz6KKqC7 August 9, 2026

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Λίαμ Πέιν φαίνεται να περπατά στους χώρους του ξενοδοχείου, ενώ σε άλλο καταγράφεται να κάνει «ακροβατικά» σε έναν στύλο έξω από το κατάλυμα, το βράδυ πριν από τον θάνατό του.

Liam Payne’s last hours shown in haunting never-before-seen photos before hotel tragedy https://t.co/i0FpYz4Vxm pic.twitter.com/maYN9RExLl August 9, 2026

Ο τραγουδιστής εμφανίζεται επίσης, να συνομιλεί με μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου και αργότερα να συναναστρέφεται με δύο γυναίκες στον χώρο υποδοχής, τις οποίες η αστυνομία ταυτοποίησε ως σεξεργάτριες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Πέιν έστειλε μάλιστα μήνυμα σε μία από τις δύο γυναίκες και μια φωτογραφία το πρωί της ημέρας που πέθανε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λίαμ Πέιν παρακαλούσε τη μία ιερόδουλη να του φέρει «πέντε γραμμάρια» κοκαΐνης «για να φτιάξει κρακ», ενώ παρουσιάζεται ως εθισμένος στο «sexting» αποστέλλοντας σε μια πόρνη μια γυμνή φωτογραφία το πρωί του θανάτου του με τον ίδιο να λέει λίγο αργότερα στον καλύτερό του φίλο ότι «φοβόταν» μήπως έστειλε κατά λάθος γυμνή φωτογραφία σε ανήλικη.

Las fotos del encuentro entre Liam Payne y dos prostitutas antes de su muerte | Por Federico Fahsbender https://t.co/uinIGaV6BL August 8, 2026

Επίσης να.γίνεται τόσο ασταθής που το προσωπικό του ξενοδοχείου προειδοποιούσε ο ένας τον άλλον να είναι προσεκτικοί στον τρόπο που τον φέρονταν για να «τον εμποδίσουν να συνεχίσει να είναι επιθετικός» (μία σερβιτόρα συνοδεύτηκε από την ασφάλεια όταν πήγε πέντε μπουκάλια ουίσκι στο δωμάτιό του) και ότι μάζευε 550 δολάρια για ποτό την τελευταία του μέρα – παρά την επιστολή ενός ψυχιάτρου που τον προειδοποιούσε να μην αναμειγνύει αλκοόλ με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που έπαιρνε.

Τα αρχεία περιέχουν μηνύματα από μια συνομιλία ομάδας με τίτλο «υποδοχή» στο WhatsApp στις 14 Οκτωβρίου, όπου η διευθύντρια του ξενοδοχείου Gilda Martin έγραψε: «Αυτό το άτομο θα είναι πολύ έντονο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του. Είναι σημαντικό να του λέμε «όχι», πάντα ευγενικά και με δικαιολογίες. Αυτό γίνεται για να τον εμποδίσουμε να συνεχίσει να είναι επιθετικός.

Haunting unseen Liam Payne pics show his final hours with call girls in hotelhttps://t.co/guxGsv2aly pic.twitter.com/3P5LcQnYYs — Daily Star (@dailystar) August 9, 2026

Ο 31χρονος τραγουδιστής σκοτώθηκε το 2024, όταν έπεσε από το μπαλκόνι του δωματίου του στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου.

Το πρωί της 16ης Οκτωβρίου του 2024, ο 31χρονος καλλιτέχνης κάλεσε δύο συνοδούς πολυτελείας στο δωμάτιο 310, αναζητώντας κοκαΐνη για την παρασκευή κρακ. Οι γυναίκες συνάντησαν ένα δωμάτιο σε κατάσταση απόλυτης καταστροφής, γεμάτο σύνεργα χρήσης, χάπια και ίχνη αίματος. Η επίσκεψη κατέληξε σε άγριο καβγά για την αμοιβή των 5.000 δολαρίων, με τον Πέιν να πετάει το χρυσό του Rolex στον τοίχο. Μετά την αποχώρησή τους, η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία. Προκάλεσε επεισόδιο στο λόμπι, έσπασε τον υπολογιστή του και υπέστη σπασμούς, με το προσωπικό να τον μεταφέρει πίσω στο δωμάτιό του. Λίγα λεπτά αργότερα, ακούστηκε ο μοιραίος θόρυβος από την πτώση του στην αυλή του ξενοδοχείου, που επέφερε τον ακαριαίο θάνατό του.

Παρά τις αρχικές υποψίες περί αυτοκτονίας, τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν τραγικό δυστύχημα. Φωτογραφία από κλειστό κύκλωμα τον εμφανίζει λίγες ώρες νωρίτερα να αιωρείται με δύναμη από έναν στύλο στο δρόμο, ενώ τα αποτυπώματα από τις παλάμες του στο κιγκλίδωμα του μπαλκονιού επιβεβαιώνουν ότι τα δάχτυλά του γλίστρησαν.Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καλλιτέχνης προσπάθησε να σκαρφαλώσει από το μπαλκόνι, όμως η βαριά κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών δεν του επέτρεψε να κρατηθεί.

Η τοξικολογική εξέταση έδειξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσόητα αλκοόλ, κρακ, κοκαΐνη και ένα κατασταλτικό, ενώ βρισκόταν επίσης υπό την επήρεια της λεγόμενης «ροζ κοκαΐνης».

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