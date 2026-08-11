«Scapegoat»: Ο Jacob Elordi σε συζητήσεις για να συμπρωταγωνιστήσει με τη Scarlett Johansson στο νέο θρίλερ του Ari Aster (videos)

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Ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμπρωταγωνιστήσει με τη Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) στο νέο θρίλερ της A24, «Scapegoat».

Σύμφωνα με το Deadline, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άρι Άστερ (Ari Aster), βασισμένος σε δικό του σενάριο. Παράλληλα μαζί με τον σταθερό του συνεργάτη Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen), θα αναλάβουν την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους, Square Peg.

Η A24, η οποία έχει κυκλοφορήσει τις τέσσερις προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη («Hereditary», «Midsommar», «Beau Is Afraid» και «Eddington») υπογράφει και σε αυτή τη διανομή.

Όπως αναφέρει το World or Reel αν και η υπόθεση κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, το φιλμ φαίνεται πως εστιάζει σε μια χειρουργό (Γιόχανσον), της οποίας η καριέρα μπαίνει στο στόχαστρο όταν ένας δημοφιλής influencer πεθαίνει κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης ρουτίνας.

Jacob Elordi Circling Ari Aster's Next Film At A24 Starring Scarlett Johansson https://t.co/FoYjPreNgg August 10, 2026

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.

Ο Ελόρντι μετρά μια σειρά επιτυχιών τον τελευταίο χρόνο ξεκινώντας από το ρόλο του στο «Frankenstein», που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ακολούθησε η συνεργασία του με τη Warner Bros. στην επιτυχημένη μεταφορά του «Wuthering Heights» με τη Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie) στο πλευρό του, καθώς και η επιστροφή του στη σειρά «Euphoria», η οποία έκανε πρεμιέρα την άνοιξη.

Στη συνέχεια, ο σταρ θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ δράσης του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) με τίτλο «The Dog Stars», στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Μάργκαρετ Κουάλι (Margaret Qualley) και ο Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin).

Επίσης, φημολογείται ότι είναι ένας από τους φιναλίστ που θα περάσουν από οντισιόν για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ (James Bond) μέσα στον μήνα.

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