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11.08.2026 11:11

Και επισήμως στον ΣΚΑΪ ο Σταύρος Θεοδωράκης

11.08.2026 11:11
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Στο Φάληρο και στον ΣΚΑΪ μετακομίζουν και επισήμως οι «Πρωταγωνιστές» καθώς το τηλεοπτικό δίκτυο ανακοίνωσε την έναρξης της συνεργασίας του με τον Σταύρο Θεοδωράκη.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι «με ιδιαίτερη χαρά, ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει στο δυναμικό του, τον Σταύρο Θεοδωράκη και τους “ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ” του. Ο δημοσιογράφος, με μακρά διαδρομή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο και τα νέα Μέσα, ξεχωρίζει για τις έρευνες, τις συνεντεύξεις και την ανθρωποκεντρική του οπτική στα γεγονότα.

Από τη νέα σεζόν, θα παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ τους “ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ”, την εκπομπή που έχει ταυτιστεί με τεκμηριωμένα ρεπορτάζ, διεισδυτικά πορτρέτα, αναδεικνύοντας σημαντικά κοινωνικά θέματα. Η παρουσία του Σταύρου Θεοδωράκη στον ενημερωτικό τομέα θα είναι ευρύτερη, με συμμετοχή ως σχολιαστής στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και στο ραδιόφωνο, καθώς και με παραγωγές στα ηλεκτρονικά Μέσα του Ομίλου. Η ομάδα του ΣΚΑΪ εύχεται στον Σταύρο Θεοδωράκη καλή αρχή και κάθε επιτυχία στη νέα του πορεία».

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