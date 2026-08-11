Θύμα διάρρηξης η Kim Kardashian, άντρας εισέβαλε στην έπαυλή της

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Θύμα διάρρηξης επέσε η Κιμ Καρντάσιαν, αφού ένας άντρας εισέβαλε στην έπαυλή της στο Hidden Hillsμ την Κυριακή 9 Αυγούστου, και πήρε το αυτοκίνητο ενός μέλους του προσωπικού της για να… κάνει μια βόλτα.

Πηγές από τις αρχές επιβεβαίωσαν στο TMZ ότι ένας 27χρονος άντρας συνελήφθη, αφού εμφανίστηκε στην έπαυλη, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, και «εισέβαλε με τη βία από μία πόρτα» το απόγευμα.

Kim Kardashian's Hidden Hills Mansion Burglarized, Suspect Under Arrest https://t.co/txlOgyrQBf — TMZ (@TMZ) August 10, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας άντρας της ασφάλειας είδε τον φερόμενο ως δράστη να παίρνει αντικείμενα από το σπίτι και να τα φορτώνει σε όχημα. Όπως αναφέρεται, ο διαρρήκτης πήρε επίσης ένα αυτοκίνητο που ανήκε σε μέλος της ομάδας της Καρντάσιαν και το οδήγησε στη γύρω περιοχή.

Ο φρουρός ασφαλείας κάλεσε την αστυνομία και ο διαρρήκτης, ο οποίος σύμφωνα με το ABC7 ονομάζεται Τρέι Μέντελ, τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για διάρρηξη. Κανείς δεν τραυματίστηκε ενώ στην κατοχή του υπόπτου δεν βρέθηκαν όπλα.

Η Καρντάσιαν απέκτησε την πολυτελή κατοικία στην περιοχή Hidden Hills του Καλαμπάσας μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, το 2014, τη χρονιά που παντρεύτηκαν στη Φλωρεντία. Το πρώην ζευγάρι είχε αγοράσει το ακίνητο έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια ο Γουέστ ανέλαβε την ανακαίνισή του, η οποία φέρεται να κόστισε επιπλέον 20 εκατομμύρια. Όταν η Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2021, κατάφερε να κρατήσει το σπίτι, καθώς η ίδια και ο Γουέστ φέρονται να συμφώνησαν σε τίμημα εξαγοράς του μεριδίου του.

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