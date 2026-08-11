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11.08.2026 14:09

«Extreme Makeover – Home Edition»: Έρχεται στον ANT1 με τον Σπύρο Σούλη

11.08.2026 14:09
SPIROSSOULIS_EXTREMEMAKEOVER

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Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη νέα σεζόν, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη.

Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, μέσα από το «Extreme Makeover: Home Edition», που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1, δεν αλλάζουν μόνο σπίτια, αλλάζουν ζωές.

Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, μεταμορφώνουν ολοκληρωτικά σπίτια και αλλάζουν κυριολεκτικά τις ζωές των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτά, χαρίζοντάς τους μία νέα, καλύτερη ζωή!

Το «Extreme Makeover: Home Edition», μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, αναλαμβάνει τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας ή τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.

Αν εσύ ή η οικογένειά σου χρειάζεστε μία νέα αρχή, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/HomeMakeover και ίσως η επόμενη ιστορία που θα αλλάξει να είναι η δική σου.

Το «Extreme Makeover: Home Edition», μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες τηλεοπτικές εκπομπές παγκοσμίως, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα για μία καλύτερη καθημερινότητα, μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Content Director: Γιάννης Μπίτσικας

Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου

Αρχισυνταξία: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Γεμελιάρης

Οργάνωση Παραγωγής: Σταμάτης Τσάκωνας

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Βαρλάμος

Παραγωγή: Ministare Productions

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