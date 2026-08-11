«Τρελάθηκε» η Βλεπάκη με τη μπλούζα συνεργάτη της – «Πιστεύεις ότι θα φύγεις φορώντας την ή θα στην πάρω;»

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Η Δέσποινα Βλεπάκη σήμερα, στον αέρα της εκπομπής «Πρωινή ενημέρωση» του ΣΚΑΙ, έπαθε πλάκα με τη μπλούζα που φορούσε ο floor manager.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη τη μπλούζα του συνεργάτη της και φυσικά τον κάλεσε να περάσει μπροστά από τις κάμερες, προκειμένου να τη δουν και οι τηλεθεατές.

«Παιδιά, κοιτάξτε εδώ μπλούζα, καταπληκτική!», είπε αρχικά η Δέσποινα Βλεπάκη για τη μπλούζα με τους αδερφούς Daltons!

«Έχω τρελαθεί, είναι υπέροχο! Πιστεύεις ότι θα φύγεις φορώντας την ή θα στην πάρω;», πρόσθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη.

Ο Νίκος Ανδρίτσος σχολίασε αστειεύομενος από την πλευρά του: «Την χαλβαδιάζει, την καλοβλέπει τη μπλούζα».

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