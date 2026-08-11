Όταν οι διακοπές γίνονται πολυτέλεια: σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να φύγει για μία εβδομάδα – Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Eurostat

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Μια εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι θεωρείται για πολλούς αυτονόητη ανάγκη για ξεκούραση, χρόνο με την οικογένεια και ανανέωση. Για εκατομμύρια Ευρωπαίους, όμως, εξακολουθεί να αποτελεί οικονομική πολυτέλεια.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, το 2025 το 27,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά το κόστος για μία εβδομάδα ετήσιων διακοπών εκτός σπιτιού. Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2024, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη μακροπρόθεσμη βελτίωση, οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν έντονες.

Στην δεύτερη χειρότερη θέση η Ελλάδα

Η εικόνα είναι ακόμη πιο δύσκολη στην Ελλάδα. Το 46,6% του πληθυσμού δεν μπορούσε να διαθέσει τα απαραίτητα χρήματα για μία εβδομάδα διακοπών, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, τη Σουηδία και την Ολλανδία.

Το στοιχείο αυτό δεν αφορά απλώς το αν κάποιος μπορεί να κάνει διακοπές. Η Eurostat εντάσσει την οικονομική δυνατότητα για μία εβδομάδα ετήσιων διακοπών σε ένα ευρύτερο σύνολο δεικτών που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της υλικής και κοινωνικής στέρησης. Μαζί με άλλες παραμέτρους, όπως η δυνατότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων εξόδων, η πρόσβαση σε βασικές ανάγκες και η δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες, οι δείκτες αυτοί βοηθούν να αποτυπωθεί η πραγματική ποιότητα ζωής των νοικοκυριών.

Το θέμα συνδέεται άμεσα και με την ευρύτερη συζήτηση για τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη. Το EESC έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για επαρκή εισοδήματα, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Άλλωστε, το 2024 περίπου 93,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ, δηλαδή το 21% του πληθυσμού, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

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